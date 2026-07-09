Hiệp định với EFTA tạo dấu mốc trong mở rộng mạng lưới FTA

Theo Bộ Ngoại giao, hiệp định thương mại tự do với EFTA không chỉ nâng tổng số FTA của Việt Nam lên 18 mà còn tăng cường kết nối toàn diện với châu Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 9/7. Ảnh: Việt Linh.

Liên quan đến việc Việt Nam và các nước thành viên khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đây là kết quả của nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ từ cả hai phía, hướng tới sớm ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán.

Theo bà Phạm Thu Hằng, ngày 2/7, Việt Nam và các nước thành viên EFTA đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong tiến trình hợp tác kinh tế giữa hai bên sau nhiều năm đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam và các nước thành viên EFTA đạt được trong quá trình đàm phán.

"Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18, đồng thời thúc đẩy kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định.

Bộ Ngoại giao kỳ vọng việc thực thi FTA sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.