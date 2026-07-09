Các trường nội trú vùng biên sẽ trở thành 'cột mốc mềm' về giáo dục

Bộ Ngoại giao đánh giá hệ thống trường học tại các xã biên giới sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường lòng tin và củng cố môi trường hòa bình với các nước láng giềng.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Việt Linh

Ngày 9/7, trả lời câu hỏi về ý nghĩa đối ngoại của chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng đây là chủ trương mang tính chiến lược, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố lòng tin và tăng cường môi trường hòa bình, hợp tác với các nước láng giềng.

Theo Người phát ngôn, chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền của Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào khu vực biên giới, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao, giai đoạn một của dự án với 100 trường đang được tích cực triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày 9/7. Ảnh: Việt Linh

Đề cập đến ý nghĩa đối ngoại của chủ trương này, người phát ngôn dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng các trường học sẽ trở thành những "cột mốc mềm" về giáo dục ở vùng biên.

Theo đó, hệ thống trường học không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các khu vực biên giới mà còn tạo điều kiện tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới của Việt Nam với các địa phương biên giới của các nước láng giềng.

Người phát ngôn cho rằng việc mở rộng các hoạt động giao lưu sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và lòng tin lẫn nhau giữa người dân khu vực biên giới, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình.

Đồng thời, chủ trương này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.