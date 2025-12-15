'Thần Trứng' kiếm 4 triệu follow chỉ bằng hai bình luận

Trong một môi trường mạng xã hội ngày càng cạnh tranh, một tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) với tên gọi "Ăn trứng" bất ngờ trở thành hiện tượng khi thu hút hơn 4 triệu người theo dõi chỉ trong vài ngày.

Người dùng trở thành hiện tượng mạng chỉ bằng cách chia sẻ công thức luộc trứng. Ảnh minh họa: HKJKJY.

Trong khi các nhà sáng tạo nội dung đang tìm kiếm những "mã khóa" phức tạp để thu hút lưu lượng truy cập, một cá nhân đặc biệt đã xuất hiện trên nền tảng Douyin vào cuối năm 2025. Người này kiếm về hàng triệu theo dõi chỉ bằng cách hướng dẫn luộc trứng.

Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng đơn giản của một người dùng, khoe quả trứng luộc hoàn hảo do cha mình làm. Giữa nhiều lời khen và câu hỏi thông thường, tài khoản "Thần Trứng" đã đưa ra một công thức được cho là hoàn hảo để luộc trứng. "Đây là kết quả của việc luộc trứng trong nước sôi 9 phút 12 giây và ngâm ngay vào nước lạnh", tài khoản “thần trứng” viết.

Người dùng Douyin "nộp" thành phẩm trứng luộc làm theo công thức của "Thần Trứng". Ảnh: Douyin.

Việc đưa ra thời gian chính xác đến từng giây đã gây ra sự hoài nghi lớn. Tuy nhiên, phản hồi tiếp theo của tài khoản đã dập tắt mọi nghi ngờ và biến người này thành một hiện tượng mạng.

"Đừng nghi ngờ, tôi ăn 40 quả trứng luộc mỗi ngày, liên tục trong năm năm. Về lĩnh vực trứng luộc này, tôi biết rõ từng khoảnh khắc, từng giây một", người này viết.

Sự tự tin tuyệt đối, cùng với tuyên bố gây sốc về việc ăn 40 quả trứng/ngày, đã làm bùng nổ phần bình luận. Cộng đồng mạng, với tâm lý "không mất gì nếu thử", đã làm theo công thức này. Kết quả là hàng loạt người dùng đã thành công luộc những quả trứng lòng đào, dẻo mịn hoàn hảo, xác nhận tính chính xác của công thức.

"Thần Trứng" nhanh chóng được tôn vinh với các danh hiệu như "Tiên nhân luộc trứng" và "Bậc thầy kiểm soát lòng đỏ". Anh thậm chí có thể nhìn hình ảnh và nhận diện chính xác nguyên nhân thất bại của người khác, từ việc dùng lửa quá lớn cho đến việc ngâm nước lạnh không kịp thời.

Tốc độ tăng trưởng người theo dõi của tài khoản này là một điều chưa từng thấy. Chỉ dựa vào 2 bình luận và các tương tác trả lời, "Thần Trứng" đã thu hút hàng triệu người hâm mộ trên nền tảng Douyin trong vòng 3 ngày, tạo nên một cộng đồng mang tên "Đội quân Trứng".

Các video của kênh "Thần Trứng" đều tập trung vào nội dung đơn giản liên quan đến trứng và thu hút về hàng trăm nghìn lượt xem. Ảnh: Douyin.

Dưới sự thúc đẩy và mong mỏi của cộng đồng, người này mới chính thức đăng tải video hướng dẫn đầu tiên vào ngày 4/12. Từ đó, tài khoản tiếp tục tăng trưởng phi mã, đạt mốc 4 triệu người theo dõi chỉ trong vòng 10 ngày, trung bình mỗi ngày tăng thêm hơn 400.000.

Kênh nội dung của "Thần Trứng" hoàn toàn xoay quanh đề tài trứng, chuyên cung cấp các mẹo vặt thực tế và dễ áp dụng. Các video nổi bật bao gồm các đoạn so sánh chi tiết trạng thái lòng đỏ trứng luộc theo từng mốc thời gian, được kiểm soát chính xác bằng đồng hồ bấm giờ.

Bên cạnh món trứng luộc sở trường, nội dung còn được mở rộng sang nhiều công thức chế biến trứng khác, tiêu biểu như trứng cuộn kiểu Nhật Bản (manga egg), kỹ thuật làm trứng ốp la không bị tan, và trứng hấp (custard) có độ mềm tan trong miệng.

Lượng tương tác trong phần bình luận các video luôn duy trì ở mức cao, khi nhiều người dùng tích cực chia sẻ và "nộp bài tập" về thành phẩm của họ sau khi làm theo hướng dẫn.

Phó chủ tịch Douyin Zhi Ying cũng đã lên tiếng phủ nhận việc sử dụng thuật toán để "tạo thần tượng". Ông khẳng định thành công của các tài khoản như "Thần Trứng" không đến từ việc chạy theo xu hướng (trend) hay các câu chuyện vĩ mô, mà đến từ sự kiên trì, tỉ mỉ, và việc đưa một việc nhỏ bé nhất đến mức độ tinh thông tuyệt đối.