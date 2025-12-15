Từ hôm nay, không xuất trình được CCCD có thể bị phạt đến một triệu

Từ ngày 15/12, người dân không xuất trình CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thể bị phạt đến một triệu đồng.

Căn cước điện tử trên VNeID bao gồm các thông tin cơ bản được quy định trong Luật Căn cước, lưu trong Cơ sở dữ liệu căn cước, cho phép xác định duy nhất người đó trên môi trường điện tử thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử. Ảnh: Xuân Sang.

Đây là quy định được ghi tại Điều 11, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn, có hiệu lực từ ngày 15/12.

Cụ thể, theo Điều 11 về Vi phạm về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến một triệu đồng đối với một trong những hành vi như không xuất trình CCCD, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Mức phạt này cũng được quy định với trường hợp không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước; không nộp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật; không nộp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan quản lý căn cước trong trường hợp cấp đổi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân.

Với hành vi nghiêm trọng hơn như chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước có thể bị phạt đến 4 triệu đồng. Hành vi làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp thẻ căn cước có thể bị phạt tới 8 triệu đồng.

Theo Luật Căn cước (ban hành 2023), Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Người dân có thể xuất trình giấy tờ bằng thẻ căn cước bản cứng, căn cước điện tử (trên VNeID) hoặc giấy chứng nhận căn cước hợp lệ.

Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác để thực hiện thủ tục hành chính, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Cách xuất trình căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID:

- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (số CCCD và mật khẩu). Nhấp vào mục Thẻ căn cước/CCCD, nhập passcode (mật mã) hoặc xác thực sinh trắc học.

- Bước 2: Trong trang mới hiện ra, nhấn vào mục Căn cước điện tử. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến người dùng và đặc điểm nhận dạng.