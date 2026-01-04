Lý do pin iPhone chai còn 0%

Khi sử dụng pin không chính hãng, hệ thống sẽ không đọc được tình trạng dung lượng và hiển thị sai số, hoặc để bằng 0.

Bức ảnh pin iPhone còn 0% lan truyền trên mạng. Ảnh: Xiaohongshu.

Một bức ảnh gần đây đã lan truyền mạnh trên mạng, cho thấy trang tình trạng pin của một chiếc iPhone hiển thị 0%. Ngay khi bức ảnh xuất hiện, cộng đồng mạng liên tục đặt ra các câu hỏi về nguồn gốc, thời gian sử dụng thiết bị, thậm chí bày tỏ thái độ khó tin.

Xiao Lei, một người theo dõi các sản phẩm công nghệ suốt nhiều năm, đã trực tiếp hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple. “Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế tôi chưa từng thấy. Nếu pin có thể dùng đến mức 0%, thật sự không biết chiếc điện thoại này đã được sử dụng bao nhiêu năm rồi”, anh thắc mắc.

Apple có các tiêu chuẩn thiết kế khá rõ ràng cho pin. Các mẫu iPhone 14 trở về trước có thể giữ lại hơn 80% dung lượng pin sau 500 chu kỳ sạc đầy. Dòng iPhone 15 thậm chí bền bỉ hơn, vẫn duy trì 80% tình trạng pin sau 1.000 chu kỳ.

Một chu kỳ sạc đầy được tính khi tổng mức sử dụng đạt 100% dung lượng pin, không đồng nghĩa với mỗi lần sạc. Ví dụ, hôm nay và ngày mai cùng dùng 50% pin rồi sạc đầy, cả hai lần cộng lại mới được tính là một chu kỳ sạc hoàn chỉnh.

Theo Lei Technology, dựa trên thói quen sử dụng của người dùng phổ thông, mỗi ngày chỉ tiêu thụ khoảng 50% pin, trong 2 năm cũng chỉ rơi vào hơn 700 chu kỳ sạc. Xiao Lei đã sử dụng chiếc iPhone 13 gần 3 năm, với hơn 600 chu kỳ pin và mức tình trạng pin 89%.

Với những người sử dụng nhiều, tình trạng pin sẽ tụt hơn khoảng đó một chút, nhưng trường hợp pin hao xuống 0% như bức ảnh thực sự khó tin. Thực tế, điều này vẫn có thể xảy ra với người dùng smartphone.

Phía sau pin Apple chính hãng có một chip mã hoá. Ảnh: Weibo.

Một người quen làm nghề sửa điện thoại của Xiao Lei cho biết phần lớn trường hợp hiển thị 0% đều xuất phát từ việc thay pin từ bên thứ ba. Pin chính hãng của Apple có một chip mã hóa, về bản chất như một “thẻ căn cước”, giúp hệ thống đọc được dung lượng thực.

Pin bên thứ ba không có chứng nhận này, dẫn đến việc hiển thị thông tin sai lệch. Trường hợp khác, điện thoại sẽ không hiển thị tình trạng pin, hay hiện 0%, và thường đi kèm một dòng chữ nhỏ cho biết thông tin chi tiết về pin có thể không chính xác.

Những thiết bị vẫn có thể bật nguồn dù tình trạng pin hiển thị 0%, thực chất do vẫn còn sót lại một chút điện, Tuy nhiên, dung lượng pin thực tế đã suy giảm xuống dưới 35% so với ban đầu. Những máy như vậy có thể tắt nguồn đột ngột bất cứ lúc nào, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và phồng pin.

Nói đến việc thay pin, Xiao Lei cho biết một người bạn của anh vì muốn tiết kiệm chi phí đã mua pin bên thứ ba ở một cửa hàng ven đường với giá 200 tệ (khoảng 6 USD ). Sau khoảng nửa năm, máy bắt đầu nóng lên thường xuyên.

Cuối cùng, người bạn ấy phải mang máy đến cửa hàng chính hãng để thay pin chính hãng. Ngay lập tức, tình trạng pin trở lại 100%, thời lượng sử dụng cũng gần như y hệt lúc mới mua máy. Do đó, dù có chi phí ban đầu cao hơn, sử dụng pin chính hãng sẽ bảo quản máy tốt hơn và an toàn khi sử dụng.