Apple không thể thiếu Samsung

Apple được cho đang tăng cường mua bộ nhớ DRAM từ Samsung trong bối cảnh nguồn cung tăng giá trên toàn cầu.

Dòng iPhone 17 Pro được trưng bày trong cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo trang tin Korea Economic Daily, Apple đang tăng cường mua bộ nhớ từ Samsung do tình trạng giá linh kiện leo thang. Điều này đồng nghĩa Táo khuyết sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Samsung để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Kế hoạch mới nhất cho thấy Samsung sẽ cung cấp khoảng 60-70% bộ nhớ LPDDR5X năng lượng thấp cho iPhone 17. Trước đây, tỷ lệ cung ứng giữa Samsung và SK Hynix bằng nhau, riêng Micron chiếm phần nhỏ hơn.

Apple chưa bao giờ công bố tỷ lệ nhà cung ứng bộ nhớ. Tuy nhiên, những bài đánh giá iPhone gần đây cho thấy bộ nhớ SK Hynix xuất hiện nhiều hơn.

Nhiều suy đoán cho rằng SK Hynix thậm chí chiếm tỷ lệ cung ứng lớn hơn vào giai đoạn 2012-2018, thời điểm Apple và Samsung vướng kiện tụng liên quan bằng sáng chế. Dù vậy, tình thế có thể thay đổi khi Apple muốn đảm bảo nguồn cung bộ nhớ cho 230 triệu chiếc iPhone sản xuất mỗi năm.

Theo MacRumors, sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung bộ nhớ toàn cầu. iPhone sử dụng bộ nhớ LPDDR (Low-Power Double Data Rate), được tối ưu cho thiết bị di động nhờ tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tản nhiệt.

Tuy Samsung, SK Hynix và Micron đều sản xuất bộ nhớ LPDDR số lượng lớn, nguồn tin trong ngành cho biết SK Hynix và Micron đang chuyển năng lực sang bộ nhớ băng thông cao (HBM), được dùng phổ biến trong trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.

Tình trạng trên dẫn đến hạn chế năng lực sản xuất bộ nhớ LPDDR, góp phần gây khan hiếm và tăng giá. Ngược lại, Samsung vẫn duy trì sản lượng bộ nhớ DRAM cho thiết bị di động và điện tử nói chung.

Apple được cho có bộ quy tắc riêng về thông số kỹ thuật, cao hơn tiêu chuẩn ngành thông thường. Ví dụ ngoài hiệu quả cao, bộ nhớ cung ứng cho công ty cần duy trì hiệu năng tương đương cho tối thiểu hàng chục triệu đơn vị.

Phần cứng của Apple được cho rất nhạy cảm với tình trạng điện áp tăng đột biến. Kể cả dòng chip A19 và A19 Pro mới nhất cũng không thể xử lý tốt. Điều này gây áp lực lên đối tác trong việc sản xuất bộ nhớ hiệu suất giống nhau trên quy mô lớn.

Dữ liệu cho thấy giá bộ nhớ LPDDR5X 12 GB, loại được sử dụng trên iPhone Air và iPhone 17 Pro, tăng mạnh từ đầu năm nay ( 30 USD lên khoảng 70 USD ). Bộ nhớ của Samsung có độ dày 0,65 mm, mỏng nhất trong các sản phẩm LPDDR5 hiện có, bên cạnh khả năng chịu nhiệt, tiêu thụ năng lượng cải thiện lần lượt 21,2% và 25% so với thế hệ trước.

Nguồn tin cho biết Samsung là đối tác duy nhất có thể đáp ứng các điều kiện từ Apple về chất lượng, sản lượng bộ nhớ và thời gian giao hàng trong bối cảnh SK Hynix chuyển hướng sang dòng HBM. Hãng cũng có kế hoạch dùng bộ nhớ Samsung cho iPhone 18 năm sau.

Theo MacRumors, quy mô hoạt động và kinh nghiệm đàm phán lâu năm của Apple có thể giúp hãng tránh việc tăng giá trong ngắn hạn. Dù vậy, độ tin cậy và cam kết số lượng từ nhà cung ứng vẫn đóng vai trò quan trọng.

Việc chuyển phần lớn đơn hàng bộ nhớ sang Samsung có thể giúp Táo khuyết đảm bảo ổn định nguồn cung, cân bằng hiệu quả kinh tế ngay cả khi chi phí tăng. Điều này cũng có thể giúp lợi nhuận Samsung tăng mạnh.