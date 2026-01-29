Hi vọng mới của ngành hàng xa xỉ toàn cầu

Các thương hiệu xa xỉ toàn cầu đang trông cậy vào nhóm đại gia nước Mỹ và làn sóng nhà thiết kế mới để thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của ngành này từ năm 2026.

Giới nhà giàu Mỹ được dự báo là động lực tăng trưởng cho ngành hàng xa xỉ năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, sau một năm 2025 ảm đạm với doanh số gần như đi ngang, các tập đoàn xa xỉ lớn đang bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh với kỳ vọng thận trọng nhưng tích cực hơn.

Theo dự báo của Barclays và HSBC, doanh thu toàn ngành có thể tăng trở lại ở mức trung bình 5-6,5% trong năm tới, nhờ sự phục hồi của chi tiêu tại Mỹ và những thay đổi chiến lược về sản phẩm, giá bán và nhân sự sáng tạo.

Nhóm người giàu dẫn dắt doanh số thị trường xa xỉ

Giới phân tích cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành xa xỉ toàn cầu trong giai đoạn tới. Đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán - với chỉ số S&P 500 tiến sát mức cao kỷ lục - đang tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt đối với nhóm người tiêu dùng sở hữu tài sản lớn.

Bà Carole Madjo, chuyên gia phân tích tại Barclays, nhận định rằng mối tương quan giữa giá trị tài sản và chi tiêu xa xỉ đang trở nên rõ ràng và ổn định hơn so với năm ngoái, khi các yếu tố bất định như chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump từng làm gián đoạn tâm lý tiêu dùng.

“Các thương hiệu xa xỉ ngày càng hiểu rõ rằng khi tài sản của giới nhà giàu tăng lên, họ sẵn sàng chi tiêu trở lại” - bà Madjo nói, đồng thời cho rằng môi trường chính trị khó đoán tại Mỹ đang ít tác động hơn đến cảm giác lạc quan của người mua hàng cao cấp.

Thực tế, khu vực châu Mỹ đã trở thành điểm sáng hiếm hoi trong kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn. Richemont - chủ sở hữu Cartier và Van Cleef & Arpels - ghi nhận doanh số tại khu vực này tăng 14% trong quý IV năm ngoái, đạt 1,74 tỷ euro, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng Mỹ. HSBC dự báo tăng trưởng doanh số hàng xa xỉ tại Mỹ có thể đạt 8% vào năm 2026, so với chỉ 2% trong năm trước đó.

Tuy nhiên, bức tranh này cũng phản ánh rõ nét đặc điểm của nền kinh tế phân cực tại Mỹ: trong khi nhóm hộ gia đình sở hữu cổ phiếu và bất động sản ngày càng giàu lên, các nhóm thu nhập trung bình và thấp lại chịu áp lực chi phí sinh hoạt. Điều này khiến triển vọng phục hồi của phân khúc khách hàng “aspirational” (mong muốn mua các món đồ quý hiếm để nâng tầm hình ảnh) trở nên bấp bênh hơn.

Hy vọng của ngành xa xỉ

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, các tập đoàn xa xỉ đang kỳ vọng vào một chu kỳ sản phẩm mới để kích thích nhu cầu. Sau giai đoạn tăng giá mạnh hậu đại dịch, nhiều thương hiệu đã chủ động giảm tốc độ nâng giá trong năm 2025, đánh dấu một bước ngoặt hiếm hoi trong ngành vốn quen với chiến lược tăng giá liên tục.

Theo HSBC, tăng trưởng của ngành trong năm tới sẽ đến chủ yếu từ số lượng sản phẩm bán ra, thay vì giá bán - điều chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ.

Bain & Company ước tính giá của phần lớn quần áo, túi xách và giày dép xa xỉ hiện cao hơn 1,5-1,7 lần so với năm 2019, khiến nhiều khách hàng truyền thống bị “đẩy ra ngoài”.

Để đảo ngược xu hướng này, các thương hiệu đang tập trung trở lại phân khúc sản phẩm có giá 1.000-2.000 euro. Louis Vuitton gần đây thậm chí quảng bá mạnh các mẫu túi monogram kinh điển với giá khởi điểm khoảng 1.500 euro - điều hiếm thấy với một thương hiệu thường ưu tiên các thiết kế mới và đắt đỏ.

Ông Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), trình bày kết quả kinh doanh thường niên 2025 của thương hiệu này tại Pháp. Ảnh: Reuters.

Song song đó, làn sóng nhà thiết kế sáng tạo mới cũng được kỳ vọng thổi luồng sinh khí mới vào ngành. Việc Jonathan Anderson tiếp quản Dior hay Matthieu Blazy dẫn dắt Chanel được giới đầu tư đánh giá cao, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi sự mới mẻ thay vì chỉ dựa vào thương hiệu.

Ở cấp độ tập đoàn, các biện pháp cắt giảm chi phí và tái cấu trúc danh mục đầu tư cũng đang được đẩy mạnh. Gần đây, LVMH đã bán mảng bán lẻ du lịch tại Trung Quốc, còn Richemont thoái vốn khỏi thương hiệu đồng hồ Baume & Mercier nhằm tập trung nguồn lực vào các thương hiệu cốt lõi.

Dù vậy, mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới được dự báo chưa phản ánh rõ sự phục hồi. LVMH - tập đoàn dẫn đầu ngành - được dự đoán gần như không tăng trưởng doanh thu hữu cơ trong quý IV/2025, với mảng thời trang và đồ da giảm hơn 3%.

Bất chấp những rủi ro từ Trung Quốc - nơi doanh số xa xỉ đã giảm liên tiếp trong hai năm - ông Erwan Rambourg, Giám đốc mảng xa xỉ toàn cầu của HSBC, cho rằng sự trở lại của tăng trưởng về sản lượng là tín hiệu tích cực.

“Điều quan trọng là người tiêu dùng cuối cùng đã có lý do đủ thuyết phục để quay trở lại các cửa hàng”, ông nói.