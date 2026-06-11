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Thể thao

Herrera tuột dốc không phanh vì chấn thương

  • Thứ năm, 11/6/2026 19:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ Ander Herrera chuẩn bị chia tay Boca Juniors sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Rodolfo Arruabarrena.

Ander Herrera chuẩn bị rời Argentina.

Ander Herrera sắp khép lại hành trình đáng quên tại Boca Juniors. Theo truyền thông Argentina, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ chấm dứt hợp đồng với đội bóng chủ sân La Bombonera chỉ ít ngày sau khi HLV Rodolfo Arruabarrena tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Trong quá trình làm việc với ban lãnh đạo, Arruabarrena yêu cầu tinh gọn đội hình và loại bỏ những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Herrera là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này. Dù hợp đồng còn thời hạn đến cuối năm 2026, Boca thông báo với cựu sao Manchester United rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Quyết định trên đánh dấu cái kết cho thời gian đầy thất vọng của Herrera tại Argentina. Gia nhập Boca với nhiều kỳ vọng, nhưng tiền vệ 36 tuổi liên tục vật lộn với các chấn thương cơ.

Ban lãnh đạo từng tin rằng việc gia hạn hợp đồng hồi đầu năm sẽ giúp anh có thêm thời gian tìm lại thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, những vấn đề thể lực vẫn tiếp tục đeo bám cầu thủ người Tây Ban Nha.

Trong gần một năm rưỡi khoác áo Boca, Herrera chỉ ra sân 29 trong tổng số 68 trận của đội bóng. Anh ghi được một bàn thắng, vào lưới Barcelona SC tại Copa Libertadores.

Tổng thời gian thi đấu của tiền vệ này chỉ đạt 1.174 phút, tương đương trung bình khoảng 40 phút mỗi trận. Đáng chú ý, Herrera phải nghỉ thi đấu tới sáu lần vì các chấn thương rách cơ.

Dù không đáp ứng được kỳ vọng trên sân cỏ, Herrera vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chủ tịch Juan Roman Riquelme. Nguồn tin từ Argentina cho biết cả hai bên đều mong muốn quá trình thanh lý hợp đồng diễn ra trong bầu không khí tích cực nhất.

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Đào Trần

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