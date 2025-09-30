Ander Herrera tái xuất sau hơn 100 ngày 'địa ngục' chấn thương

Sau hơn ba tháng ngồi ngoài, Ander Herrera trở lại trong màu áo Boca Juniors ở trận thua 1-2 trước Defensa y Justicia hôm 28/9, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình vượt qua chấn thương dai dẳng.

Ander Herrera từng có thời gian khoác áo Manchester United.

Lần gần nhất tiền vệ 36 tuổi ra sân là tại FIFA Club World Cup 2025 hồi tháng 6, khi anh buộc phải rời sân chỉ sau 20 phút trong trận gặp Benfica. Từ đó, Herrera phải trải qua chuỗi ngày được ví như “địa ngục”, khi liên tiếp lỡ hẹn với các trận đấu và đối diện với nhiều đồn đoán về khả năng chia tay Boca.

Thậm chí, cựu sao Manchester United từng tiến sát ngày trở lại hồi cuối tháng 7, chuẩn bị cho trận Copa Argentina gặp Atletico Tucuman, nhưng một chấn thương cơ trong buổi tập khiến kế hoạch bị phá sản. Bất chấp những tin đồn, Herrera chọn cách im lặng và kiên nhẫn tập luyện.

Trợ lý HLV Claudio Ubeda cho biết: “Chúng tôi muốn anh ấy có thời gian trên sân. Herrera đã tập cùng đội nhiều tuần và tiến bộ rõ rệt, hôm nay là thời điểm thích hợp để lấy lại nhịp độ”.

Trận đấu với Defensa y Justicia mới chỉ là bước khởi đầu. Sau 103 ngày xa sân cỏ, ban huấn luyện Boca sẽ thận trọng để tránh nguy cơ tái phát chấn thương, vốn có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Herrera ở Argentina. Trong khi đó, những gương mặt như Rodrigo Battaglia hay Leandro Paredes vẫn là lựa chọn ưu tiên của HLV Miguel Angel Russo.

Mục tiêu lớn nhất của Herrera giờ đây không phải là suất đá chính, mà là kết thúc mùa giải với thể trạng tốt nhất, không còn nỗi ám ảnh chấn thương. Với sáu vòng đấu còn lại, hành trình hồi sinh của cựu sao Athletic Bilbao hứa hẹn sẽ được người hâm mộ Boca dõi theo sát sao.