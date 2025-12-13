Thảm họa Ander Herrera

Tương lai của tiền vệ Ander Herrera tại Boca Juniors vẫn là một dấu hỏi lớn.

Herrera đóng góp ít ỏi cho Boca.

Gia nhập Boca Juniors hồi đầu năm với vị thế của một ngôi sao lớn, từng khoác áo Bilbao, MU và PSG, Herrera được kỳ vọng sẽ mang lại đẳng cấp, kinh nghiệm và sự cân bằng cho tuyến giữa của đội chủ sân La Bombonera. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại trái ngược với mong đợi.

Ngay ở trận đấu thứ hai trong màu áo Boca Juniors gặp Argentinos Juniors, Herrera đã dính chấn thương gân kheo và buộc phải rời sân sớm. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một tháng.

Từ thời điểm đó, cơn ác mộng mang tên chấn thương liên tục đeo bám tiền vệ người Tây Ban Nha. Một chấn thương cơ bắp khác tiếp tục khiến anh vắng mặt dài hạn, từ tháng 4 cho đến tận tháng 9, làm gián đoạn quá trình hòa nhập cũng như tìm lại phong độ.

Ở giai đoạn cuối mùa, khi Boca chỉ còn giải Clausura để cứu vãn một năm thất vọng, Herrera hầu như không còn giữ vai trò quan trọng. Trong 10 trận gần nhất, anh chỉ có đúng một lần đá chính, với tổng cộng 196 phút thi đấu.

Herrera gây thất vọng tại Boca.

Những con số thống kê càng khiến tương lai của Herrera trở nên mờ mịt. Suốt cả mùa giải, anh chỉ góp mặt trong 19 trận, đá chính 8 lần và phải nghỉ tới 23 trận vì chấn thương.

Về mặt đóng góp chuyên môn, Herrera chưa ghi được bàn thắng nào, không có pha kiến tạo nào và thậm chí còn phải nhận một thẻ đỏ, thành tích rõ ràng không tương xứng với kỳ vọng ban đầu.

Hợp đồng của Herrera với Boca Juniors sẽ hết hạn vào tháng 12 tới. Hiện tại, tiền vệ 35 tuổi đang trở về Tây Ban Nha bên gia đình. Trong bối cảnh hiện tại, khả năng Herrera được giữ lại Boca là không cao.

