'Heo năm móng' - kể chuyện kinh dị qua văn hóa

Thay vì đi vào lối mòn của những mô-típ quen thuộc, phim kinh dị Việt đang lựa chọn cách kể mới dựa trên văn hóa vùng miền và triết lý nhân sinh, nghiệp quả.

Giữa thị trường phim lễ sôi động, "Heo năm móng" như một điểm chạm khác biệt, mang đến trải nghiệm tâm linh đậm chất Khmer vùng Tây Nam Bộ mà khán giả không thể bỏ lỡ.



Khi văn hóa vùng miền kết hợp cùng những chất liệu bản địa đặc trưng, câu chuyện phim kinh dị không còn dừng lại ở những màn hù dọa thuần túy, mà tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ về cảm xúc. Màu sắc dân gian đóng vai trò chất xúc tác, biến các tác phẩm kinh dị tâm linh văn hoá như Heo năm móng hay Phí Phông: Quỷ máu rừng thiên thành một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa dày dặn, cân bằng giữa tính nghệ thuật và nhu cầu giải trí đại chúng.

Mạch dẫn văn hóa trong điện ảnh

Điện ảnh kinh dị Việt từng có thời gian bị đóng khung trong những kịch bản mang tính công thức. Tuy nhiên, làn sóng phim mới đang cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ khi văn hóa dân gian và truyền thuyết đô thị được chọn làm nền tảng cốt lõi.

Sự thay đổi này không chỉ làm mới cách kể chuyện mà còn giúp bộ phim có chiều sâu và tạo kết nối tốt hơn với người xem. Những câu chuyện ma mị được khai thác từ truyền thuyết bản địa, kết hợp cùng yếu tố văn hóa vùng miền tạo nên bối cảnh chân thực, giúp nỗi sợ trở nên gần gũi và có sức nặng.

Heo năm móng mang đến trải nghiệm tâm linh đậm chất Khmer vùng Tây Nam Bộ.

Điển hình là bộ phim điện ảnh Heo Năm móng, nằm trong chuỗi vũ trụ linh dị dân gian sau Quỷ Cẩu và Linh Miêu sẽ khởi chiếu từ 24/4. Tại đây, chất liệu văn hóa không còn là yếu tố trang trí mà trở thành trục chính điều hướng toàn bộ tác phẩm. Truyền thuyết về "Cô Năm Hợi" và văn hóa Khmer ở vùng Tây Nam Bộ được đưa lên màn ảnh không phải dưới dạng hư cấu thuần túy, mà là tái hiện một niềm tin đã lưu truyền qua nhiều thế hệ một cách mới mẻ và mang tinh thần quảng bá văn hoá địa phương.

Heo 5 móng được xem là biểu tượng của những linh hồn chưa siêu thoát, mang theo năng lượng tiêu cực và là một lát cắt tâm linh có thật. Diễn viên chính của bộ phim - Võ Tấn Phát có chia sẻ, chính cha anh là người kể cho anh về truyền thuyết này trước ngày bấm máy.

Cuộc so găng giữa các sắc thái bản địa

Mùa phim lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay là cuộc so găng của 5 bộ phim điện ảnh Việt với nhiều phong cách và câu chuyện khác biệt. Trong đó có hai bộ phim kinh dị mang những sắc màu bản địa đối lập đáng chú ý. Nếu Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung mang đến không gian kỳ vĩ của đại ngàn Tây Bắc - một phong vị độc đáo nhưng có phần kén khán giả, thì Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân lại sở hữu lợi thế thương mại rõ rệt nhờ sự gần gũi của văn hóa Tây Nam Bộ.

Heo năm móng lồng ghép khéo léo triết lý Phật giáo Nam Tông.

Xoay quanh truyền thuyết về loài quỷ cùng tên tại núi rừng Mộc Châu, Phí Phông đặt các nhân vật vào ranh giới và thử thách để lột trần những góc khuất trong bản chất con người. Trong khi đó, bộ phim Heo năm móng từ nhà sản xuất 89s Group lại chọn hướng tiếp cận gần gũi hơn qua không gian văn hóa tín ngưỡng Tây Nam Bộ và truyền thuyết dân gian Cô Năm Hợi vốn đã quen thuộc với đại chúng.

Ekip Heo năm móng cho biết họ đã khảo sát hơn 30 ngôi chùa, làm việc trực tiếp cùng các sư thầy và người dân địa phương trước khi bấm máy. Những mái chùa kiến trúc đặc trưng, điệu múa Bóng Rỗi, múa truyền thống của người Khmer, múa Chằn hay tín ngưỡng thờ Ông Tà không dừng lại ở vai trò phông nền phụ họa mà trở thành "nhân vật" dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt.

Việc lồng ghép khéo léo triết lý Phật giáo Nam Tông cũng giúp mạch phim thoát khỏi lối mòn hù dọa đơn thuần, tạo sợi dây kết nối bền chặt với người xem thông qua những thông điệp trực diện về nghiệp quả và luân hồi.

Khẳng định vị thế mới của dòng phim kinh dị tâm linh

Việc kiên trì khai thác chất liệu dân gian đang giúp phim Heo năm móng xác lập một vị thế rõ ràng và khác biệt trên thị trường phim Việt hiện tại. Đây không còn là dòng phim thương mại hù dọa thuần túy mà cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chiều sâu nội dung lẫn thẩm mỹ hình ảnh. Nỗi sợ bản địa, khi được đặt trong dòng chảy văn hóa, trở nên có sức nặng đối với tâm trí người xem.

Phim kinh dị Heo năm móng được đầu tư về nội dung và thẩm mỹ.

Với dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 24/4 và lễ 30/4, 1/5 năm nay, Heo năm móng sở hữu đủ yếu tố của một tác phẩm điện ảnh kịch tính và một hành trình khám phá tâm linh sâu sắc. Với sự đầu tư chỉn chu vào chất liệu văn hóa Khmer Tây Nam Bộ, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho khán giả mong muốn tìm kiếm một tác phẩm có chiều sâu tư duy và giá trị trải nghiệm chuẩn mực.