Hé lộ hệ sinh thái tạo doanh thu nghìn tỷ cho Mailisa

Hệ sinh thái Mailisa bao gồm hàng chục doanh nghiệp, 17 chi nhánh trải khắp cả nước và ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong những năm gần đây.

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh là hai cá nhân chủ chốt đứng sau hệ sinh thái Mailisa. Ảnh: TL.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an, vừa khởi tố vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và bắt tạm giam vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, cùng 6 người khác có liên quan trong hệ thống.

Cơ quan điều tra xác định các bị can có liên quan đến hành vi buôn lậu mỹ phẩm.

Hệ sinh thái mang về nghìn tỷ cho Mailisa

Mailisa là thương hiệu gắn liền với tên tuổi của bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh.

Chuỗi cơ sở thẩm mỹ khởi đầu từ một cửa tiệm nhỏ tại TP.HCM vào năm 1998 và phát triển thành một mạng lưới với 17 chi nhánh trải dài khắp các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang... với tổng số nhân viên hơn 2.000 người. Các dịch vụ chủ yếu tại Mailisa bao gồm phun xăm, triệt lông, chăm sóc da, nâng mũi, độn cằm... với mức giá từ dưới 1 triệu đồng đến khoảng 15 triệu đồng mỗi dịch vụ.

Hệ sinh thái Mailisa cũng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó nổi bật là kinh doanh mỹ phẩm và đào tạo nghề thẩm mỹ. Công ty MK Skincare, thuộc hệ thống Mailisa, chịu trách nhiệm phân phối các dòng mỹ phẩm như Doctor Magic, Maika Beauty, MK... với mức giá 2-4 triệu đồng cho một bộ sản phẩm, thường được quảng bá mạnh qua livestream.

Song song đó, hệ thống tận dụng chính các cơ sở làm điểm thực hành đào tạo nghề, tạo ra mô hình doanh thu đa tầng: khách hàng đến sử dụng dịch vụ, mua mỹ phẩm, tham gia đào tạo, rồi quay lại sử dụng dịch vụ tiếp theo.

Một điểm đặc trưng khác là mô hình đa pháp nhân của Mailisa. Các chi nhánh vận hành qua nhiều công ty TNHH hoặc TNHH Một thành viên.

Trong đó, ông Khánh đứng tên một số công ty như: Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa (TP.HCM), vốn 10 tỷ đồng ; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM), vốn 10 tỷ đồng ; Công ty TNHH Thương mại Mailisa (Đắk Lắk), vốn 1 tỷ đồng ; Công ty TNHH MTV Mailisa (Bình Dương cũ), vốn 1 tỷ đồng ; cùng một số công ty khác tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Mailisa xây dựng hình ảnh thương hiệu theo hướng "hàng hiệu - giá bình dân", thu hút đông đảo khách hàng là lao động phổ thông. Ảnh: Mailisa.

Bà Phan Thị Mai thì đứng tên một số pháp nhân như Công ty TNHH Mai Li Sa (TP.HCM), thành lập 2007, vốn 1 tỷ đồng ; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mailisa, Công ty TNHH Maikabeauty (TP.HCM), thành lập năm 2023.

Mailisa cũng xây dựng hình ảnh thương hiệu theo mô hình "hàng hiệu - giá bình dân", tổ chức nhiều chương trình tri ân, khai trương hoành tráng và hợp tác với người nổi tiếng để tăng độ phủ sóng.

Một điểm đáng chú ý là thay vì thuê mặt bằng, hệ thống này lựa chọn mua bất động sản và xây dựng tòa nhà riêng tại những vị trí trung tâm, chiến lược của các tỉnh, thành phố lớn.

Nguồn thu khủng

Theo báo cáo tài chính và thống kê từ các cơ quan quản lý, doanh thu hệ sinh thái Mailisa trong những năm gần đây đạt hàng nghìn tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chiếm tỷ lệ cao so với vốn điều lệ.

Đáng kể nhất phải kể đến Công ty TNHH Mai Li Sa (TP.HCM), thành lập năm 2007, vốn điều lệ 1 tỷ đồng , với chỉ 10 lao động. Năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp đạt 308 tỷ đồng , tăng 19% so với năm 2022. Lũy kế giai đoạn 2019-2023, doanh thu công ty này vượt 1.000 tỷ đồng . Đến cuối năm 2023, dù đã phân phối lợi nhuận trong nhiều năm, tổng lợi nhuận lũy kế của công ty vẫn ở mức 155 tỷ đồng .

Một công ty thuộc hệ thống tại Đắk Lắk (vốn điều lệ 1 tỷ đồng ), cũng đã ghi nhận doanh thu khoảng 270 tỷ đồng giai đoạn 2019-2023, lợi nhuận sau thuế gần 114 tỷ đồng , tương đương biên lợi nhuận trên 40%.

Mailisa liên tục gây chú ý bởi cách thể hiện độ giàu có. Tháng 3, "bà trùm thẩm mỹ" gây xôn xao khi phô diễn dàn siêu xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) lên tới hơn 200 tỷ đồng . Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

Những con số này vượt mức bình quân ngành thẩm mỹ, khiến Mailisa trở thành một trong những thương hiệu có tốc độ mở rộng và lợi nhuận ấn tượng nhất.

Với nguồn thu khủng, bà Phan Thị Mai và chồng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống giàu có và công việc kinh doanh trên các kênh TikTok, Facebook. Vợ chồng bà còn được biết đến với thú vui sưu tập siêu xe như Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bentley, Cadillac, Lexus, BMW...

Ngoài ra, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai còn nổi tiếng bởi hình ảnh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện được chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội. Vợ chồng Mailisa cũng từng gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia tại căn “biệt phủ” rộng hơn 4.000 m2 ở TP.HCM.