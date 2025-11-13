Cơ ngơi nghìn tỷ của vợ chồng Mailisa trước khi bị Công an khám xét

Từ một cơ sở nhỏ ở TP.HCM, Mailisa vươn lên thành chuỗi thẩm mỹ viện quy mô toàn quốc, gắn liền với cặp vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh.

Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bên dàn siêu xe trị giá trăm tỷ. Ảnh: FBNV.

Ngày 13/11, lực lượng cảnh sát cơ động đồng loạt xuất hiện tại cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM và Đắk Lắk, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ lâu đời và nổi tiếng nhất tại Việt Nam, được sáng lập từ năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

Khởi đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận cũ, nay là phường Cầu Kiệu, TP.HCM, Mailisa hiện đã phát triển thành hệ thống hơn 17 chi nhánh trên toàn quốc với khoảng 2.000 nhân viên.

Từ tiệm nhỏ đến hệ thống 17 chi nhánh toàn quốc

Đơn vị vận hành chuỗi là CTTNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa, thành lập ngày 17/7/2018. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 15 tỷ đồng , do ông Hoàng Kim Khánh góp 100% và giữ vai trò người đại diện pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh đăng ký chủ yếu là cắt tóc, gội đầu và chăm sóc da mặt (không bao gồm các dịch vụ xâm lấn hoặc gây chảy máu).

Tuy nhiên, theo thông tin trên website chính thức, chuỗi Mailisa cung cấp đa dạng dịch vụ từ phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ cho đến đào tạo nghề.

Hai vợ chồng bà Phan Thị Mai khẳng định thành công của Mailisa đến từ việc đầu tư bài bản vào cơ sở hạ tầng, máy móc công nghệ cao nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ - chuyên viên có chứng chỉ hành nghề cùng cam kết chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh sáng lập công ty từ năm 1998. Ảnh: Mailisa.

Mailisa cũng xây dựng hình ảnh thương hiệu theo mô hình "hàng hiệu - giá bình dân", tổ chức nhiều chương trình tri ân, khai trương hoành tráng và hợp tác với người nổi tiếng để tăng độ phủ sóng.

Một điểm đáng chú ý là thay vì thuê mặt bằng, hệ thống này lựa chọn mua bất động sản và xây dựng tòa nhà riêng tại những vị trí trung tâm, chiến lược của các tỉnh, thành phố lớn.

Dù nổi tiếng và có quy mô lớn, Mailisa từng không ít lần vướng lùm xùm pháp lý.

Năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da trong 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa sau đó đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty đồng thời phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Hai nhân viên của cơ sở này cũng bị phạt vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.

Khối tài sản xa hoa bậc nhất giới làm đẹp

Mailisa không chỉ là tên của một chuỗi thẩm mỹ viện lớn mà còn gắn liền với hình ảnh của vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh.

Trên mạng xã hội, bà Mai là một nhân vật có sức ảnh hưởng đáng kể với hơn 3 triệu người theo dõi. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng khối tài sản khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại quận 12 cũ, TP.HCM. Công trình được bà Mai cho biết mất 2 năm để thiết kế, gần 5 năm để thi công và tổng cộng hơn 6 năm mới hoàn thiện.

Tuy nhiên, đây được cho chỉ là một trong nhiều bất động sản giá trị mà họ sở hữu, bên cạnh các căn nhà, lâu đài tại nhiều tỉnh thành khác.

Biệt phủ rộng 4.000 m2 của vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, ông Hoàng Kim Khánh còn được biết đến là một trong những "tay chơi" siêu xe hàng đầu Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập trị giá hàng trăm tỷ đồng gồm Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600, BMW 428i...

Tháng 3/2025, bà Mai từng gây chú ý khi dẫn đầu dàn siêu xe hơn 200 tỷ đồng diễu hành trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng), trong đó có nhiều mẫu hiếm tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 8/2024, bà tiết lộ trên trang cá nhân rằng 2 vợ chồng sở hữu khoảng 40 chiếc xe, từ siêu xe thể thao đến xe siêu sang, cùng đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ lên tới 40-50 người để vận hành.

Hiện tại, ông Khánh và bà Mai đang đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An và Phú Quốc. Đây là các pháp nhân điều hành các thẩm mỹ viện mang thương hiệu Mailisa trên toàn quốc.

Dù tên gọi và cách trình bày thương hiệu có thể khác nhau ở từng địa phương, phần lớn đều thuộc cùng hệ thống và mang dấu ấn Mailisa.