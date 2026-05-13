Hậu 'Attack on Titan', manga kinh dị rung chuyển phương Tây

Những câu chuyện kinh dị có diễn biến tâm lý phức tạp, các tác phẩm tình yêu ma quái, nhiều nhà xuất bản manga đang đầu tư mạnh vào thể loại kinh dị, theo Publishers Weekly.

"From Looking at Me" của Junji Ito. Ảnh: Publishers Weekly

Các nhà xuất bản quốc tế chuyên về ra mắt các đầu truyện dịch từ manga, manhwa (truyện tranh Hàn Quốc) và manhua (truyện tranh Trung Quốc) đang hướng đến một xu hướng mới. Đó là thể loại truyện tranh kinh dị, phối trộn nhiều tình tiết hồi hộp và rùng rợn.

Nhiều tiếng nói trong ngành xuất bản phương Tây cho rằng độc giả của họ đang tìm đến thể loại kinh dị để quên đi cuộc sống thực tại đầy rối ren và bất ổn. “Thể loại kinh dị thường phát triển tốt hơn khi mọi thứ tồi tệ đi”, Nick Mamatas, biên tập viên tại nhà xuất bản truyện tranh Mỹ Seven Seas, cho biết. Seven Seas là đơn vị lớn chuyên về truyện tranh dịch từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Anh.

Nhưng lý do không chỉ có thế. Sự lan rộng của thể loại này còn đến từ thành công vang dội của các bậc thầy manga kinh dị như Junji Ito và Kazuo Umezz tại phương Tây.

Độc giả Việt Nam đã biết tới Junji với nhiều tác phẩm, đặc biệt là bộ The Enigma of Amigara Fault. Còn tại Mỹ, Junji được gọi là Stephen King của manga. Ông ấy không chỉ là một tác giả, Junji Ito là cả một hệ tư tưởng, theo Erik Ko, Giám đốc điều hành tại nhà xuất bản truyện tranh, sách nghệ thuật, manga Udon có trụ sở tại Canada.

Nhiều tác giả đã thành danh với thể loại manga kinh dị. Ảnh: The Lineup.

Còn Kazuo từ lâu đã được gọi là ông hoàng manga kinh dị Nhật Bản với nhiều tác phẩm kinh điển như The Drifting Classroom, God’s Left Hand, Devil’s Right Hand,...

“Kinh dị đang trở thành xu hướng lớn”, Sarah Peed, biên tập viên cấp cao tại Inklore, khẳng định. Inklore là chi nhánh của Penguin Random House chuyên về truyện tranh, manga và tiểu thuyết đồ họa.

Các "ông lớn" quốc tế đón làn sóng manga kinh dị

Hàng loạt nhà xuất bản quốc tế lớn đang gia nhập cuộc đua xuất bản truyện tranh kinh dị. Penguin Random House sẽ cho ra mắt bộ truyện tranh kinh dị đầu tiên, Hongjacga’s Delusion, vào tháng 9 này.

Tác phẩm này được chuyển thể từ webtoon và được dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh. Trên webtoon, Hongjacga’s Delusion đã có 10 triệu người theo dõi và bản phim chuyển thể tác phẩm gốc cũng dự kiến chiếu trên Disney+ vào nửa cuối năm nay.

Tokyopop, một tên tuổi lớn trong xuất bản truyện tranh châu Á tại Mỹ, cũng đã quyết định triển khai dòng truyện tranh kinh dị trong năm nay.

“Thể loại kinh dị đang bùng nổ”, biên tập viên trưởng Lena Atanassova của Tokyopop cho biết. Trước đây, độc giả thường nghĩ kinh dị chỉ có những cảnh máu me, nhưng Lena cho rằng thể loại kinh dị hiện nay đã có sự giao thoa và tạo ra nhiều thể loại ngách, chẳng hạn như kinh dị lãng mạn, yaoi kinh dị (tình yêu giữa các chàng trai trong bối cảnh kinh dị) hay yuri kinh dị (tình yêu giữa các cô gái).

Seven Seas cũng đang thử nghiệm xuất bản truyện tranh kinh dị pha trộn với các thể loại khác. Ví dụ, loạt truyện về một phụ nữ trẻ sử dụng năng lực ngoại cảm của mình để bẫy những kẻ giết người Tonight, I Have a Date with a Serial Killer của Yuji Nakamura và Kon Iguchi sắp được phát hành trong tháng 5 này

Kinh dị từ lâu đã là thể loại chủ chốt của Kodansha chi nhánh Mỹ. Đầu truyện kinh dị lớn nhất của nhà xuất bản này cho đến nay vẫn là loạt bom tấn hậu tận thế Attack on Titan năm 2012 của Hajime Isayama. Các tác phẩm sau này, chẳng hạn tuyển tập truyện ngắn PTSD Radio của Masaaki Nakayama, cũng bán rất chạy.

Độc giả đi tìm sự sợ hãi trong manga

Nhiều nhà xuất bản sẵn sàng đầu tư mạnh vào làn sóng truyện tranh kinh dị là vì họ nhận được tín hiệu rõ ràng từ nhà bán sách, hiện ghi nhận khách hàng đang yêu cầu được đọc những câu chuyện kinh dị thú vị.

“Các nhà bán lẻ liên tục chia sẻ rằng thể loại kinh dị đang rất được ưa chuộng”, Hope Donovan, Giám đốc biên tập tại Viz, cho biết. Viz là nhà xuất bản lớn chuyên ra mắt và phân phối manga tại thị trường Mỹ.

Viz cũng gia nhập cuộc đua này bằng việc ra mắt một loạt truyện tranh kinh dị do các tác giả và họa sĩ Nhật Bản ăn khách sáng tác vào tháng 10. Ngoài ra, Viz còn xuất bản Witching Hour, một series lãng mạn kinh dị của Paru Itagaki.

Người hâm mộ đang tìm mua những đầu sách có “bất cứ thứ gì khiến họ sợ chết khiếp”, Ben Applegate, Giám đốc dịch vụ xuất bản của Kodansha, cho biết.

Với sự nổi lên của nhiều thể loại ngách trong thế giới văn học, có thể kỳ vọng truyện tranh kinh dị sẽ tiếp tục bùng nổ và có sự “mix and match” để đa dạng hóa nội dung và thu hút độc giả.

Chúng tôi muốn những đầu sách thách thức thực tại, tương đồng với phong cách của Ito mà độc giả Mỹ vốn yêu thích. Nhưng những đầu sách đó không nên là kinh dị thuần túy. Chúng tôi kỳ vọng hơn thế, biên tập viên truyện tranh Kristiina Korpus chia sẻ.