Godzilla là nguyên mẫu cho manga ‘Naruto’?

Tác giả manga “Naruto” tiết lộ rằng Godzilla đã truyền cảm hứng sáng tạo cho tác phẩm của mình, theo CBR.

Naruto là một trong những thương hiệu manga, anime có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất trong những năm 2000, tạo dư âm đến hiện tại.

Dàn quái vật cỡ lớn trong manga

Trong khi có nhiều đồn đoán rằng Naruto có sự tương đồng với một số tác phẩm kinh điển trước đó như Dragon Ball, thì nguồn cảm hứng thực sự lại đến từ một thương hiệu hoàn toàn khác.

Theo một cuộc phỏng vấn với họa sĩ truyện tranh Masashi Kishimoto, ông thừa nhận chính nhân vật Godzilla của Toho đã có tác động lớn đến sự phát triển của Naruto. Độc giả không dễ phát hiện ra điều này mà cần nhìn vào sự xuất hiện của dàn quái vật khổng lồ trong Naruto.

Kishimoto cho hay: “Tôi yêu Godzilla. Tôi chỉ muốn vẽ một con quái vật, một nhân vật nào đó to lớn mà tôi có thể đưa vào một trận chiến. Đó là lý do tôi quyết định giới thiệu thuật triệu hồi (kuchiyose no jutsu). Trong manga, kỹ năng triệu hồi cho phép ninja gọi ra vũ khí họ cần hoặc triệu hồi sinh vật đến bên cạnh để hỗ trợ họ trong trận chiến. Ý định ban đầu của tôi là tạo ra những sinh vật khổng lồ có thể sử dụng kỹ năng này”.

Chính mong muốn vẽ những con quái vật như Godzilla đã dẫn đến sự ra đời của các loài thú cỡ lớn trong Naruto, trong đó có Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn bên trong nhân vật chính.

Tương tự, những con cóc khổng lồ như Gamabunta cũng nhanh chóng được thêm vào. Và sự đụng độ giữa các sinh vật này sau đó trở thành điểm nhấn của câu chuyện cả trong phiên bản manga và anime.

Con đường hoàn lương của quái vật

Nhìn bề ngoài, manga Naruto không giống với loạt phim Godzilla hay các thương hiệu quái vật khác vì Naruto tập trung nhiều hơn vào võ thuật và phép thuật ninja. Tuy nhiên, hành động của chúng có nhiều điểm chung với Naruto. Ví dụ, Cửu Vĩ Hồ ban đầu là một thế lực độc ác, nhưng cuối cùng lại trở thành đồng minh thực sự của Naruto và chiến đấu bên cạnh cậu.

Điều này có thể được so sánh với sự thay đổi quan điểm đạo đức của chính Godzilla. Đôi khi, hắn chỉ là một con quái vật hung ác với sở thích tấn công loài người, nhưng những lúc khác, hắn sẵn sàng hợp tác với những quái vật thân thiện với con người và thậm chí cả con người.

Ngoài ra, trong thế giới manga, các loại thú lớn như Godzilla thường được miêu tả như những thế lực tự nhiên, với sức mạnh đại diện cho các thảm họa như sóng thần.

Qua lăng kính này, Godzilla và các loại thú lớn, chẳng hạn như Cửu vĩ hồ Kurama, có thể bị xem là mối nguy hiểm và bị hiểu lầm. Đây cũng là một lý do khiến Naruto bị đối xử tệ từ những người trong làng của mình.

Nhưng sau tất cả, con người sẽ chinh phục được thiên nhiên. Cả Godzilla và Naruto đều hóa giải hiểu lầm với thế giới con người và đứng về phía lẽ phải. Chính lý do này khiến Godzilla và Naruto trở thành những biểu tượng chính của văn hóa đại chúng và là hình mẫu cho nhiều tác phẩm manga và anime sau này.

Nguồn cảm hứng manga bất tận

Ví dụ, bộ truyện Kaiju No. 8 lấy cảm hứng rất nhiều từ Godzilla nhưng đã đảo ngược các mô típ và hình mẫu để tạo nên sự hài hước. Kaiju Girl Caramelise cũng làm điều tương tự với bối cảnh học đường, trong khi Daikaiju Gaea-Tima và Kaiju Kamui lại khai thác những yếu tố này một cách trực diện và nghiêm túc hơn.

Mặc dù những tác phẩm manga và anime này có các quái vật nhỏ hơn so với Godzilla, chúng tiếp tục khẳng định vị thế thống trị văn hóa đại chúng của Godzilla trong thập niên 2020.

Năm 2021 chứng kiến ​​sự ra mắt của anime Godzilla Singular Point. Tác phẩm không chỉ nói về Godzilla mà còn đưa vào nhiều nhân vật kinh điển như khủng long bay Rodan và robot khổng lồ Jet Jaguar. Cuối năm 2025, một bộ anime Godzilla khác được công bố, với nội dung xoay quanh một cậu bé điều khiển sức mạnh của Godzilla.

Không chỉ dừng lại ở việc gầm rú trên màn ảnh rộng, Godzilla giờ đây còn xuất hiện trong thế giới anime. Con quái vật này đã trải qua nhiều hình dạng trong hơn 70 năm tồn tại và tiếp tục truyền cảm hứng cho ngành công nghiệp sáng tạo nội dung.