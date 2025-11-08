Hiếm khi phòng vé Việt lại nhiều phim nội địa cùng so găng như hiện tại, song hầu hết lại chỉ có thành tích làng nhàng. Vị trí top 1 thuộc về phim quốc tế "Predator: Badlands".

Phòng vé Việt đầu tháng 11 chứng kiến cuộc so găng của loạt phim Việt. Theo khảo sát, có đến 8 phim Việt đang công chiếu ngoài rạp - con số thuộc hàng hiếm có trong lịch sử rạp nội địa.

Trong tuần này, có 2 phim Việt mới trình làng: Trái tim què quặt và Thai chiêu tài. Song, theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ đôi đều không lọt vào top 5 bảng tổng sắp phòng vé. Trong sáng 8/11, Thai chiêu tài thu 80 triệu đồng, xếp vị trí top 8 phòng vé. Trong khi Trái tim què quặt thu 45 triệu đồng, xếp vị trí top 9.

Chiến lược dời lịch chiếu để né đối thủ mạnh của Phá đám: Sinh nhật mẹ dường như không có nhiều hiệu quả. Bộ phim do Bình Bồng Bột giám chế dắt túi gần 40 triệu trong sáng 8/11, nâng tổng doanh thu sau 1 tuần chiếu lên mức 5 tỷ.

Predator: Badlands hất cẳng loạt phim Việt.

Cái tên "hất cẳng" loạt phim Việt và tạm dẫn đầu hiện tại là Predator: Badlands. Bom tấn hành động, phiêu lưu của nhà 20th Century Studios soán ngôi vương phòng vé ngay từ tối đầu tiên công chiếu (7/11). Tới sáng 8/11, tác phẩm thu về khoảng 450 triệu đồng.

Predator: Badlands theo chân một cá thể Predator trẻ tuổi, bị gia tộc ruồng bỏ và phải chạy trốn, tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn. Trên con đường này, hắn bất ngờ tìm thấy đồng minh không ngờ tới - một robot phát triển bởi con người.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Predator: Badlands nhận phản hồi khá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Phim được nhận xét có kịch bản khá chắc tay, cùng ý tưởng kết hợp thú vị giữa quái thú và robot. Nhịp điệu căng thẳng, cảnh hành động đẹp mãn nhãn cũng giúp tác phẩm ghi điểm trong mắt người xem.

Hiện, Predator: Badlands nhận 85% đánh giá tích cực từ các cây bút phê bình trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes. Trong khi, điểm số của khán giả lên tới 96%.

Bộ đôi phim Việt mới chưa cho có sức bật mạnh mẽ.

Trở lại phòng vé Việt, vị trí top 2 cũng thuộc về một phim quốc tế khác - Tình người duyên ma 2025. Tác phẩm romcom được xếp số suất chiếu tương đồng với Predator: Badlands, nhưng thành tích khiêm tốn hơn với 320 triệu đồng trong sáng 8/11.

Ở vị trí top 3 phòng vé là Cục vàng của ngoại. Sau hơn 3 tuần chiếu, phim có Việt Hương, Hồng Đào giảm nhiệt mạnh, doanh thu đang tăng khá chậm chạp. Nhiều khả năng, Cục vàng của ngoại sẽ dừng chân ở ngưỡng doanh thu 80- 85 tỷ đồng .

Loạt phim Việt khác cũng tỏ ra thiếu sức sống ngay trên sân nhà. Trong sáng 8/11, Cải mả mang về 150 triệu đồng. Hai phim nội địa khác ra mắt không lâu là Nhà ma xó và Bịt mắt bắt nai doanh thu bết bát, chỉ bán vé nhỏ giọt. Tử chiến trên không sau hơn 1 tháng chiếu cũng đã cạn nhiệt, hiện thành tích dừng ở mốc 250 tỷ.