Harry - Meghan dự tiệc xa hoa cùng siêu sao, các tỷ phú gây tranh cãi

  • Thứ tư, 12/11/2025 08:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoàng gia Anh được cho là đã tỏ thái độ không hài lòng khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự tiệc sinh nhật xa hoa của Kris Jenner tại dinh thự của Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Beverly Hills.

vo chong Hoang tu Harry anh 1

Theo Dailymail ngày 11/11, Kris Jenner, mẹ Kim 'siêu vòng ba', tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 70 với chủ đề Điệp viên 007. Cả trăm ngôi sao và tỷ phú nổi tiếng đến dự, trong đó có Oprah Winfrey, Meghan Markle, vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, vợ chồng Jeff Bezos, Bill Gates, và vợ chồng Hoàng tử Harry. Ảnh: Backgrid.
vo chong Hoang tu Harry anh 2

Hoàng tử Harry và Meghan xuất hiện trong trang phục dạ tiệc sang trọng, tươi cười bên cạnh những nhân vật nổi tiếng quy tụ tại bữa tiệc sinh nhật của Kris Jenner, nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ khi đã đưa cả gia đình Kardashian trở thành đế chế trong showbiz. Ảnh: Backgrid.
vo chong Hoang tu Harry anh 3

Một nhân vật giấu tên trong Hoàng gia Anh nói với New York Post rằng "những tên tuổi trong làng giải trí có mặt tại tiệc sinh nhật mà Harry tham dự có thể là các ngôi sao ở Mỹ, nhưng sự phô trương đó hoàn toàn trái ngược với định hướng mà Hoàng tử William đang theo đuổi cho bản thân và cho chế độ quân chủ". Đây có thể là lý do mà Hoàng gia Anh có thái độ bất mãn với sự xuất hiện của vợ chồng Hoàng tử Harry tại bữa tiệc của bà Jenner. Ảnh: Instagram/@krisjenner.

vo chong Hoang tu Harry anh 4

Trang Page Six đưa tin độc quyền rằng những người trong hoàng gia đã bàng hoàng trước sự xuất hiện của vợ chồng Harry và Meghan tại tiệc sinh nhật của Jenner. Nhiều người cho rằng dù hiện tại vợ chồng Hoàng tử Harry đã hòa nhập vào đời sống Hollywood, một số quan chức Điện Buckingham vẫn cho rằng họ nên được xem xét đưa trở lại hoàng gia, nhằm hỗ trợ khi Hoàng tử William, người anh đang xa cách, kế vị ngai vàng. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
vo chong Hoang tu Harry anh 5

Bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Kris Jenner quy tụ dàn sao Hollywood hàng đầu như Beyoncé và Jay-Z, Martha Stewart, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Adele, toàn bộ gia đình Kardashian cùng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Steven Levine, người đứng sau diện mạo trẻ trung của bà Jenner. Ảnh: Instagram/@krisjenner.

vo chong Hoang tu Harry anh 6

Tỉ phú sáng lập Amazon Jeff Bezos, mặc áo khoác tuxedo trắng, trong khi Lauren Sánchez khoe vóc dáng trong chiếc váy đen xuyên thấu xẻ sâu, phần chân váy nhún và hai bên được cắt khoét táo bạo. Họ đang trò chuyện vui vẻ trong bữa tiệc. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
vo chong Hoang tu Harry anh 7

Bữa tiệc được của mẹ Kim siêu vòng ba được tổ chức tại dinh thự của Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ảnh: Instagram/@krisjenner.

vo chong Hoang tu Harry anh 8

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg và Priscilla Chan cũng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của bà Jenner. Ảnh: Backgrid.
vo chong Hoang tu Harry anh 9

Khách mời diện trang phục sang trọng theo phong cách Điệp viên 007. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, tỷ phú Mark Zuckerberg và Paris Hilton là một trong những khách mời của buổi tiệc. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
vo chong Hoang tu Harry anh 10

Dàn sao diện trang phục sang trọng theo phong cách James Bond. Ảnh: Instagram/@krisjenner.

vo chong Hoang tu Harry anh 11

Chủ tiệc Kris Jenner tạo dáng cùng ca sĩ nổi tiếng Mariah Carey. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
vo chong Hoang tu Harry anh 12

Trong đêm tiệc, màn trình diễn của Bruno Mars bị cho là quá ồn ào, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, buộc họ phải gọi cảnh sát đến yêu cầu giảm âm lượng. Ảnh: TMZ.

Meghan Markle đóng phim vì hết tiền?

Nữ công tước xứ Sussex bất ngờ trở lại diễn xuất sau nhiều lần khẳng định từ giã sự nghiệp diễn viên. Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy vợ chồng Hoàng tử Harry đang khủng hoảng tài chính?

09:49 9/11/2025

Meghan Markle bất ngờ trở lại

Meghan Markle, vợ của Hoàng tử Anh Harry, từng tuyên bố từ giã sự nghiệp diễn xuất và không có ý định quay trở lại màn ảnh. Nhưng sau 7 năm khi kết hôn, dường như nay Meghan đã đổi ý.

18:21 6/11/2025

Hoàng tử Harry bất ngờ thăm Ukraine

Hôm nay (12/9), đại diện của Hoàng tử Harry xác nhận họ đã có mặt tại thủ đô Kyiv của Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ lịch trình cụ thể vì lý do an ninh.

19:50 12/9/2025

Nghi pham danh bom dam mau o New Delhi la bac si hinh anh

Nghi phạm đánh bom đẫm máu ở New Delhi là bác sĩ

1 giờ trước 08:51 12/11/2025

0

Nghi phạm chính cùng hai đồng phạm khác đã bị bắt trong vụ nổ chiếc Hyundai i20 gần Pháo đài Đỏ, làm 13 người chết, 20 người bị thương, khiến New Delhi nâng mức cảnh báo an ninh.

Nu TikToker Mali bi hanh quyet cong khai hinh anh

Nữ TikToker Mali bị hành quyết công khai

2 giờ trước 08:42 12/11/2025

0

Vụ sát hại nữ TikToker trẻ Mariam Cissé đã gây chấn động dư luận Mali, phơi bày thực tế mong manh của an ninh quốc gia giữa lúc các nhóm vũ trang và thánh chiến gia tăng hoạt động ở vùng sa mạc Tây Phi.

Ong Trump hon Erika Kirk gay bao mang hinh anh

Ông Trump hôn Erika Kirk gây bão mạng

2 giờ trước 07:56 12/11/2025

0

Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi mời Erika Kirk lại gần để hôn má trong lễ tuyên thệ tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ hôm 10/11 (giờ địa phương), kéo theo nhiều bình luận trái chiều.

Đại Hoàng

