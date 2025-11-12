Harry - Meghan dự tiệc xa hoa cùng siêu sao, các tỷ phú gây tranh cãi

|
Theo Dailymail ngày 11/11, Kris Jenner, mẹ Kim 'siêu vòng ba', tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 70 với chủ đề Điệp viên 007. Cả trăm ngôi sao và tỷ phú nổi tiếng đến dự, trong đó có Oprah Winfrey, Meghan Markle, vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, vợ chồng Jeff Bezos, Bill Gates, và vợ chồng Hoàng tử Harry. Ảnh: Backgrid.
Hoàng tử Harry và Meghan xuất hiện trong trang phục dạ tiệc sang trọng, tươi cười bên cạnh những nhân vật nổi tiếng quy tụ tại bữa tiệc sinh nhật của Kris Jenner, nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ khi đã đưa cả gia đình Kardashian trở thành đế chế trong showbiz. Ảnh: Backgrid.
Một nhân vật giấu tên trong Hoàng gia Anh nói với New York Post rằng "những tên tuổi trong làng giải trí có mặt tại tiệc sinh nhật mà Harry tham dự có thể là các ngôi sao ở Mỹ, nhưng sự phô trương đó hoàn toàn trái ngược với định hướng mà Hoàng tử William đang theo đuổi cho bản thân và cho chế độ quân chủ". Đây có thể là lý do mà Hoàng gia Anh có thái độ bất mãn với sự xuất hiện của vợ chồng Hoàng tử Harry tại bữa tiệc của bà Jenner. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Trang Page Six đưa tin độc quyền rằng những người trong hoàng gia đã bàng hoàng trước sự xuất hiện của vợ chồng Harry và Meghan tại tiệc sinh nhật của Jenner. Nhiều người cho rằng dù hiện tại vợ chồng Hoàng tử Harry đã hòa nhập vào đời sống Hollywood, một số quan chức Điện Buckingham vẫn cho rằng họ nên được xem xét đưa trở lại hoàng gia, nhằm hỗ trợ khi Hoàng tử William, người anh đang xa cách, kế vị ngai vàng. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Kris Jenner quy tụ dàn sao Hollywood hàng đầu như Beyoncé và Jay-Z, Martha Stewart, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Adele, toàn bộ gia đình Kardashian cùng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Steven Levine, người đứng sau diện mạo trẻ trung của bà Jenner. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Tỉ phú sáng lập Amazon Jeff Bezos, mặc áo khoác tuxedo trắng, trong khi Lauren Sánchez khoe vóc dáng trong chiếc váy đen xuyên thấu xẻ sâu, phần chân váy nhún và hai bên được cắt khoét táo bạo. Họ đang trò chuyện vui vẻ trong bữa tiệc. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Bữa tiệc được của mẹ Kim siêu vòng ba được tổ chức tại dinh thự của Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg và Priscilla Chan cũng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của bà Jenner. Ảnh: Backgrid.
Khách mời diện trang phục sang trọng theo phong cách Điệp viên 007. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, tỷ phú Mark Zuckerberg và Paris Hilton là một trong những khách mời của buổi tiệc. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Dàn sao diện trang phục sang trọng theo phong cách James Bond. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Chủ tiệc Kris Jenner tạo dáng cùng ca sĩ nổi tiếng Mariah Carey. Ảnh: Instagram/@krisjenner.
Trong đêm tiệc, màn trình diễn của Bruno Mars bị cho là quá ồn ào, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, buộc họ phải gọi cảnh sát đến yêu cầu giảm âm lượng. Ảnh: TMZ.