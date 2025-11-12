Harry - Meghan dự tiệc xa hoa cùng siêu sao, các tỷ phú gây tranh cãi

Một nhân vật giấu tên trong Hoàng gia Anh nói với New York Post rằng "những tên tuổi trong làng giải trí có mặt tại tiệc sinh nhật mà Harry tham dự có thể là các ngôi sao ở Mỹ, nhưng sự phô trương đó hoàn toàn trái ngược với định hướng mà Hoàng tử William đang theo đuổi cho bản thân và cho chế độ quân chủ". Đây có thể là lý do mà Hoàng gia Anh có thái độ bất mãn với sự xuất hiện của vợ chồng Hoàng tử Harry tại bữa tiệc của bà Jenner. Ảnh: Instagram/@krisjenner.