Harry Kane đi vào lịch sử

  • Thứ hai, 22/12/2025 06:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 21/12, Harry Kane tiếp tục phong độ gần như hoàn hảo khi giúp Bayern Munich đè bẹp Heidenheim 4-0 thuộc vòng 15 Bundesliga.

Harry Kane liên tục ghi bàn cho Bayern.

Trước Heidenheim, Kane ghi bàn và chạm cột mốc 100 lần góp dấu giày tại Bundesliga chỉ sau 78 trận ở Bundesliga, nhanh nhất lịch sử giải đấu. Thành tích của Kane là 81 bàn thắng và 19 kiến tạo. Trước đó, Roy Makaay nắm giữ kỷ lục này khi cần tới 113 trận.

Đáng chú ý, Kane đi vào lịch sử ngay trong trận đầu tiên mang băng đội trưởng Bayern. Dễ hiểu khi chân sút 32 tuổi cũng được tạp chí uy tín Kicker vinh danh là "Nhân vật bóng đá Đức của năm", phần thưởng xứng đáng cho 12 tháng thi đấu xuất sắc và đầy ảnh hưởng.

Trước khi đến Bayern vào hè 2023, Kane được xem là một trong những trung phong hàng đầu thế giới. Anh phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn tại Tottenham và tiến rất gần đến việc vượt qua huyền thoại Alan Shearer ở Premier League. Tuy nhiên, điều luôn ám ảnh Kane là danh hiệu tập thể – thứ anh chưa từng có trong màu áo Spurs hay tuyển Anh.

Mùa đầu tiên tại Đức, Kane ghi bàn như cỗ máy nhưng vẫn lỡ hẹn với cúp bạc khi Bayern bị Bayer Leverkusen vượt mặt ở đấu trường quốc nội và dừng bước tại bán kết Champions League. Phải sang mùa thứ hai, giấc mơ mới thành hiện thực khi Kane cùng Bayern đăng quang Bundesliga, chấm dứt "lời nguyền trắng tay" kéo dài suốt sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Kane thừa nhận đang nhắm đến kỷ lục ghi 41 bàn/mùa của Robert Lewandowski tại Bundesliga. Với 19 bàn ghi ở mùa này, mục tiêu ấy không còn quá xa vời nếu anh duy trì được sự ổn định.

Trước kỳ nghỉ đông, Bayern vẫn bất bại, dẫn đầu BXH với khoảng cách 9 điểm, và Kane rõ ràng là biểu tượng cho tham vọng chinh phục của "Hùm xám" ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Kane lại cứu Bayern, chạm cột mốc lịch sử

Bàn thắng phút 87 trước Mainz thuộc vòng 14 Bundesliga không chỉ giúp Bayern Munich tránh thất bại, mà còn đưa Harry Kane chạm mốc 50 bàn trong năm 2025.

05:30 15/12/2025

'Kane có mọi thứ của một sát thủ'

Thủ môn Manuel Neuer dành những lời khen đặc biệt cho Harry Kane trong bối cảnh tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Bayern Munich.

11:10 2/12/2025

Báo động cho Bayern Munich

Kane lại mờ nhạt ở một trận đấu lớn, và đó không còn là chuyện thoáng qua. Bayern Munich buộc phải tự hỏi: họ có thể tin vào anh ở những thời điểm quyết định nữa hay không?

16:00 27/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

