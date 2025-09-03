Harper Beckham ngày càng giống mẹ

Victoria và Harper quấn quýt trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình vừa qua. Ái nữ nhà Beckham sở hữu ngoại hình nổi bật, nhận nhiều lời khen ngợi.

Tờ Hello! khen ngợi nhan sắc tuổi 14 của Harper Beckham, ví cô như phiên bản sinh đôi của mẹ. Trên trang cá nhân 32,9 triệu người theo dõi, Victoria Beckham chia sẻ loạt khoảnh khắc trong kỳ nghỉ dưỡng mới đây của gia đình nổi tiếng.

Chỉ xuất hiện trong hai tấm hình, Harper Beckham thu hút sự chú ý hơn các thành viên còn lại. Cựu thành viên Spice Girl đội mũ đen bên ngoài mái tóc nâu, trong khi ái nữ để lộ mái tóc vàng bóng.

Đặc biệt, cả hai diện áo đôi in dòng chữ "Seven" (tạm dịch: Số 7) trước ngực. Được biết "Seven" là một con số ý nghĩa bởi đó là số áo của David Beckham khi anh còn thi đấu cho Manchester United, đồng thời là tên đệm của Harper Seven Beckham.

Bức ảnh còn lại gồm toàn bộ thành viên trong gia đình. Theo đó, Harper khoe dáng trong chiếc váy nâu ôm sát, còn Victoria diện váy ngắn màu đen.

Harper Beckham nổi bật khi chụp hình bên mẹ. Ảnh: @victoriabeckham.

"Harper Beckham trông ngày càng giống mẹ. Ngày càng xinh đẹp", "Harper là phiên bản thu nhỏ của bạn", một số người bình luận dưới bài đăng của Victoria Beckham.

Trước đây, nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang thường chia sẻ con gái là nguồn năng lượng trong công việc và phong cách sống. Gần đây, Victoria ra mắt sản phẩm nước hoa mới Portofino '97 Eau De Parfum được cho là lấy cảm hứng từ Harper.

Hồi tháng 7, Harper đón sinh nhật tuổi 14 hạnh phúc cùng gia đình. Victoria Beckham tự hào viết: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ. Mẹ rất tự hào về hình tượng mạnh mẽ, tự tin, tốt bụng và tài năng mà con hướng tới. Con là bạn thân nhất của mẹ. Mẹ thật may mắn khi được làm mẹ của con. Cả nhà yêu con rất nhiều".