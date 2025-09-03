Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giải trí

Harper Beckham ngày càng giống mẹ

  • Thứ tư, 3/9/2025 07:07 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Victoria và Harper quấn quýt trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình vừa qua. Ái nữ nhà Beckham sở hữu ngoại hình nổi bật, nhận nhiều lời khen ngợi.

Tờ Hello! khen ngợi nhan sắc tuổi 14 của Harper Beckham, ví cô như phiên bản sinh đôi của mẹ. Trên trang cá nhân 32,9 triệu người theo dõi, Victoria Beckham chia sẻ loạt khoảnh khắc trong kỳ nghỉ dưỡng mới đây của gia đình nổi tiếng.

Chỉ xuất hiện trong hai tấm hình, Harper Beckham thu hút sự chú ý hơn các thành viên còn lại. Cựu thành viên Spice Girl đội mũ đen bên ngoài mái tóc nâu, trong khi ái nữ để lộ mái tóc vàng bóng.

Đặc biệt, cả hai diện áo đôi in dòng chữ "Seven" (tạm dịch: Số 7) trước ngực. Được biết "Seven" là một con số ý nghĩa bởi đó là số áo của David Beckham khi anh còn thi đấu cho Manchester United, đồng thời là tên đệm của Harper Seven Beckham.

Bức ảnh còn lại gồm toàn bộ thành viên trong gia đình. Theo đó, Harper khoe dáng trong chiếc váy nâu ôm sát, còn Victoria diện váy ngắn màu đen.

Harper Beckham anh 1Harper Beckham anh 2

Harper Beckham nổi bật khi chụp hình bên mẹ. Ảnh: @victoriabeckham.

"Harper Beckham trông ngày càng giống mẹ. Ngày càng xinh đẹp", "Harper là phiên bản thu nhỏ của bạn", một số người bình luận dưới bài đăng của Victoria Beckham.

Trước đây, nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang thường chia sẻ con gái là nguồn năng lượng trong công việc và phong cách sống. Gần đây, Victoria ra mắt sản phẩm nước hoa mới Portofino '97 Eau De Parfum được cho là lấy cảm hứng từ Harper.

Hồi tháng 7, Harper đón sinh nhật tuổi 14 hạnh phúc cùng gia đình. Victoria Beckham tự hào viết: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ. Mẹ rất tự hào về hình tượng mạnh mẽ, tự tin, tốt bụng và tài năng mà con hướng tới. Con là bạn thân nhất của mẹ. Mẹ thật may mắn khi được làm mẹ của con. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn The House of Beckham. Tác giả Tom Bower khẳng định David và Victoria Beckham không lạ gì với việc chơi bẩn. Cặp đôi quyền lực còn xa cách đến mức họ đăng những câu chuyện tiêu cực về nhau lên truyền thông.

Nhật Long

Harper Beckham David Beckham Victoria Beckham Harper Beckham Victoria gia đình nổi tiếng ngoại hình sao Âu Mỹ giải trí

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Ngoai le 'Mua do' hinh anh

Ngoại lệ 'Mưa đỏ'

2 giờ trước 06:10 3/9/2025 Giải trí Giải trí

0

Bộ phim trở thành tâm điểm của thị trường phim Việt khi liên tiếp tạo ra những kỷ lục doanh thu. Giới quan sát và các nhà làm phim đang thay nhau giải mã hiện tượng ‘Mưa đỏ’.

