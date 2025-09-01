Khoảnh khắc Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc mới đây của ca sĩ Giang Huệ tại Đài Loan gây chú ý. Đây là lần hiếm hoi họ công khai thể hiện tình cảm.

Theo Cnhan, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa mới đây tham gia concert của ca sĩ Giang Huệ tại Đài Loan (Trung Quốc). Cả hai mặc đồ giản dị, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt. Tuy nhiên, cặp sao vẫn được khán giả có mặt ở sự kiện nhận ra và chào đón nhiệt tình.

Đặc biệt, trong một khoảnh khắc, hai ngôi sao tháo khẩu trang và hôn môi tình tứ. Hoắc Kiến Hoa vòng tay qua cổ Lâm Tâm Như, thể hiện tình cảm với vợ trước công chúng. Khoảnh khắc này được chiếu trên màn hình lớn và gây chú ý.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như tình tứ trong đêm nhạc. Ảnh: Cnhan.

Đây là lần hiếm hoi họ thể hiện tình cảm trước công chúng. Cả hai luôn sống rất kín tiếng, che chắn kỹ mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Nhiều lần, họ vướng tin rạn nứt nhưng thường giữ im lặng.

Vào 31/7, Lâm Tâm Như kỷ niệm 9 năm ngày cưới với Hoắc Kiến Hoa. Thời điểm đó, nữ diễn viên đăng ảnh chai rượu vang đỏ và chỉ sử dụng 3 biểu tượng cảm xúc trong phần chú thích. Một trong số đó là biểu tượng trái tim thể hiện cho tình yêu.

Trước đó, Ruby Lin cũng chia sẻ về việc giáo dục con của cô và ông xã. Nữ diễn viên cho biết cách dạy con của 2 người không hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu gặp bất đồng, họ sẽ trao đổi riêng và không tranh cãi trước mặt con gái. Họ sẽ tôn trọng lẫn nhau và đều kiên nhẫn với con.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Huy hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau. Ảnh: QQ.

Tháng 11/2024, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như được bắt gặp đi xem con gái biểu diễn. Video ghi lại cảnh nhiều phụ huynh đứng cạnh nhau để thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của các con. Trong số các em nhỏ tham gia biểu diễn có bé Cá Heo Nhỏ, con gái của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như.

Khi đó, cả Hoắc Kiến Hoa lẫn Lâm Tư Như đều không đeo khẩu trang. Họ trông như những cặp vợ chồng bình thường khác đang xem các con biểu diễn. Lâm Tâm Như cười rạng rỡ khi tựa vào vai Hoắc Kiến Hoa. Cô cũng giơ tay làm hình trái tim và nở nụ cười ấm áp khích lệ bé Cá Heo Nhỏ.

Ngày 20/5/2016, studio của Lâm Tâm Như xác nhận mối quan hệ của cô với Hoắc Kiến Hoa trên Weibo. Hai tháng sau đó, studio của Lâm Tâm Như thông báo việc cặp sao kết hôn. Tới 2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái con gái đầu lòng, Amelia.

Cặp đôi nổi tiếng này từ bạn thân trở thành vợ chồng. Họ đã dành 9 năm để phản hồi những đồn đoán và nghi ngờ xung quanh mối quan hệ giữa 2 người.