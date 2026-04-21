Hãng xe cân nhắc 'hồi sinh' sedan

Các hãng xe cân nhắc khả năng đưa sedan trở lại thị trường, do SUV và xe gầm cao ngày càng đắt đỏ khiến khách hàng khó tiếp cận.

Theo Carscoops, các nhà sản xuất ôtô đang tập trung nhiều nguồn lực cho phân khúc SUV, bán tải và xe gầm cao thay vì sedan. SUV cũng phổ biến với khách hàng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu vì có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho các hãng xe.

Các hãng đã rầm rộ quảng bá SUV, thuyết phục khách hàng rằng nhóm xe này "tốt" hơn so với sedan và xe gầm thấp. Điều này dẫn đến một thị trường tràn ngập SUV và xe gầm cao, nhưng các mẫu xe này lại đang trở nên ngày một đắt đỏ khiến người mua khó tiếp cận.

Theo Auto News, đây là lý do chính khiến nhiều nhà sản xuất ôtô như Ford, Nissan và Stellantis đang cân nhắc mang trở lại dòng sedan.

Ông Tiago Castro, giám đốc Marketing của Nissan tại Mỹ, đã mô tả sedan như những mẫu xe "đậm chất riêng và đầy khác biệt", cho rằng đã đến lúc kết nối lại với những giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Ông Ralph Gilles, trưởng bộ phận thiết kế của Stellantis, cũng đồng thời cho rằng rất nhiều khách hàng yêu cầu sedan xuất hiện trong danh mục sản phẩm.

"Các nhà thiết kế trẻ đang mong muốn những mẫu hatchback giống như GTI của thập niên 1980. Họ muốn một chiếc xe cá nhân mang lại cảm giác lái thú vị và dễ dàng đỗ xe. Điều này đang khiến chúng tôi phải cân nhắc lại về các kiểu dáng xe khác nhau", Ralph Gilles chia sẻ.

Trước đó, CEO Jim Farley của Ford từng khẳng định sự sôi động của phân khúc sedan. Vị này đồng thời nhấn mạnh Ford vẫn có khả năng bán sedan cho khách hàng, vấn đề duy nhất chỉ là chưa thể tìm cách cạnh tranh hiệu quả và sinh lời.

Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cũng là một ưu thế khác. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của dòng sedan tại Mỹ đạt khoảng 30 mpg, tức khoảng 7,84 lít/100 km. Con số này ở các dòng SUV cỡ trung là khoảng 25 mpg, tương đương xấp xỉ 9,41 lít/100 km.

Tại Mỹ, nhóm SUV và crossover có thể sinh lời cao một phần do được xếp loại như "xe tải nhẹ".

Cách phân loại này cho phép các hãng không cần đáp ứng các mục tiêu về mức tiêu thụ nhiên liệu, vốn thường áp dụng cho nhóm ôtô du lịch như sedan.

Tuy nhiên, các quy định mới dự kiến phân loại lại crossover và nhiều SUV cỡ nhỏ vào nhóm ôtô du lịch. Trong trường hợp này, các hãng sẽ không còn nhiều lý do để tập trung nguồn lực cho SUV và xe gầm cao nữa, thay vào đó sẽ chuyển hướng sang sedan và các dòng xe gầm thấp.