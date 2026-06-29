Hàng trăm CĐV kẹt lại Mexico vì Hàn Quốc bị loại

Hàng trăm CĐV Hàn Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn tại Mexico sau khi đội nhà bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Các cổ động viên Hàn Quốc vô cùng suy sụp vì đội nhà bị loại sớm. Ảnh: Reuters.

Giấc mơ tiến sâu của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 khép lại theo cách cay đắng, kéo theo hàng loạt hệ lụy cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sau khi HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức, người hâm mộ xứ kim chi tiếp tục bùng nổ sự phẫn nộ vì những tổn thất phát sinh ngay tại nước chủ nhà Mexico.

Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 500 thành viên của hội CĐV Red Devils vẫn ở lại Mexico với niềm tin đội tuyển sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Họ chủ động đặt vé máy bay đến Los Angeles để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, khi Hàn Quốc chính thức bị loại, toàn bộ kế hoạch đổ vỡ. Chủ tịch hội CĐV Red Devils, Cho Ho-te cho biết nhiều người buộc phải hủy vé, mỗi trường hợp mất khoảng 300.000 won (gần 6 triệu đồng) phí hủy. Không chỉ thiệt hại tài chính, các CĐV còn phải chật vật tìm chuyến bay mới hoặc thay đổi lịch trình trong tình trạng hỗn loạn.

Ông Cho mô tả khung cảnh của các CĐV tại Mexico "giống như một hệ thống định vị bị hỏng, không biết phải đi đâu", đồng thời khẳng định nhiều người đang ở trong trạng thái gần như suy sụp.

Đại diện hội CĐV cũng hướng mũi nhọn chỉ trích vào HLV Hong Myung-bo và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Ông cho rằng đội tuyển sở hữu lực lượng được đánh giá rất cao nhưng ban huấn luyện không hiểu rõ những sai lầm chiến thuật dẫn đến thất bại.

Ông còn nhấn mạnh Hong Myung-bo lẽ ra phải từ chức sớm hơn và bác bỏ những lời giải thích của cựu HLV trưởng. Thậm chí, ông tuyên bố nếu công việc dẫn dắt đội tuyển chỉ là "làm cho có" thì nhà cầm quân này nên hoàn trả toàn bộ số tiền lương đã nhận.

Sau thất bại tại World Cup 2026, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chịu áp lực lớn, sự thất vọng của người hâm mộ cũng chưa có dấu hiệu lắng xuống.

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