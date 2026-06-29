Sao Hàn Quốc cúi gằm mặt khi rời World Cup

Đội tuyển Hàn Quốc khép lại hành trình buồn tại World Cup 2026 khi lặng lẽ rời Mexico trong sự động viên của người hâm mộ, ngay sau khi HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức.

Lee Kang-in rời Mexico với sự buồn bã trên gương mặt. Ảnh: News1 (Hàn Quốc).

Đội tuyển Hàn Quốc chính thức chia tay World Cup 2026 sau khi không thể giành vé vào vòng 32 đội, khép lại giải đấu với vị trí thứ 34 trong số 48 đội tham dự. Sau khi hy vọng đi tiếp tan biến, thầy trò HLV Hong Myung-bo lặng lẽ lên đường về nước từ Guadalajara (Mexico).

Ngay sáng sớm, nhiều CĐV địa phương đã có mặt trước khách sạn của đội tuyển để tiễn các cầu thủ. Không ít người mặc áo tuyển Hàn Quốc và mang theo những tấm biểu ngữ bằng tiếng Hàn với nội dung động viên như: "Hãy luôn ngẩng cao đầu và rồi sẽ lại tỏa sáng". Một số khác còn bày tỏ mong muốn được chụp ảnh cùng tiền đạo Cho Gue-sung.

Các tuyển thủ gượng nở nụ cười và vẫy tay đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Dù vậy, sự thất vọng vẫn hiện rõ trên gương mặt họ sau chiến dịch không đạt kỳ vọng. Lee Kang-in cũng cúi mặt khi di chuyển khỏi khách sạn nơi đội đóng quân.

Theo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, đội tuyển phải chia thành nhiều nhóm để trở về quê nhà vì không thể sắp xếp đủ vé máy bay cho toàn đội trên cùng một chuyến. Bên cạnh đó, do các vấn đề về an ninh, đội sẽ không tổ chức bất kỳ hoạt động nào với truyền thông sau khi hạ cánh.

Trước khi rời Mexico, đội tuyển cũng âm thầm tổ chức lễ chia tay với sự tham dự của Trưởng đoàn Park Hang-seo cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Chỉ ít giờ trước đó, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức và nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi Hàn Quốc chỉ giành một chiến thắng, nhận hai thất bại và dừng bước ngay từ vòng bảng.

Khép lại kỳ World Cup đầy tiếc nuối, bóng đá Hàn Quốc đứng trước giai đoạn chuyển giao mới khi Liên đoàn phải sớm tìm kiếm người kế nhiệm Hong Myung-bo để hướng tới các mục tiêu tiếp theo.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.