Dù phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, các tuyển thủ Hàn Quốc vẫn sẽ nhận được khoản tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá nước này nhờ chiến thắng ở trận mở màn giải đấu.

Tiền thưởng của tuyển Hàn Quốc gây chú ý. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo khép lại hành trình tại World Cup với vị trí thứ ba bảng A. "Chiến binh Taegeuk" giành được 3 điểm sau một chiến thắng và hai thất bại, có hiệu số bàn thắng bại là -1 nên không thể giành vé vào vòng 32 đội.

Dù vậy, 26 cầu thủ trong danh sách chính thức vẫn sẽ được nhận thưởng theo quy định mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) ban hành trước giải.

Theo Chosun, mỗi tuyển thủ nhận 50 triệu won (khoảng 36.800 USD ) tiền hỗ trợ cơ bản, đồng thời được thưởng thêm 30 triệu won (khoảng 22.000 USD ) nhờ chiến thắng trước CH Czech ở vòng bảng. Như vậy, mỗi cầu thủ sẽ nhận tổng cộng khoảng 58.800 USD , bất kể số phút thi đấu hay việc có được ra sân hay không.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với World Cup 2022, thời điểm Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội. Khi đó, mỗi tuyển thủ nhận tối đa khoảng 250.000 USD .

Tuyển Hàn Quốc nhận thưởng thấp hơn so với 4 năm trước. Ảnh: Reuters.

Do dừng chân ngày vòng bảng tại giải năm nay, tuyển Hàn Quốc sẽ không được nhận các khoản thưởng thành tích khác. Theo cơ chế thưởng của Liên đoàn, việc lọt vào vòng 32 đội sẽ mang về khoảng 73.500 USD cho mỗi cầu thủ, vào vòng 16 đội là khoảng 147.100 USD và vào tứ kết là khoảng 220.600 USD .

Bên cạnh đó, khoản tiền thưởng riêng do Chủ tịch KFA, Chung Mong-gyu, cam kết trước giải cũng không được kích hoạt. Trước World Cup, ông từng tuyên bố sẽ thưởng thêm khoảng 735.300 USD nếu đội vào vòng 32 đội, 1,47 triệu USD nếu vào vòng 16 đội và 2,21 triệu USD nếu góp mặt ở tứ kết.

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