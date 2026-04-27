Hãng taxi truyền thống lớn nhất Việt Nam bị ngân hàng siết nợ

Mai Linh Lào Cai bị ngân hàng siết nợ 5 ôtô điện. Ảnh: Mai Linh.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) mới đây đã thông báo kế hoạch thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai nhằm xử lý thu hồi nợ theo quy định pháp luật sau khi doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng cam kết.

Tài sản bị thu giữ gồm 5 ôtô điện VinFast VF5 Plus, đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cấp đăng ký trong tháng 3 và 4/2025. Đây là lô phương tiện được Mai Linh Lào Cai sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay tại NamABank.

Theo kế hoạch, việc thu giữ sẽ diễn ra vào ngày 6/5 tại nơi đặt tài sản.

Mai Linh Lào Cai có trụ sở tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải taxi. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Mai Linh do ông Hồ Huy làm Chủ tịch HĐQT.

Từng là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường taxi truyền thống Việt Nam cùng với Vinasun, Mai Linh có giai đoạn đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đà suy giảm bắt đầu xuất hiện từ năm 2018 khi các nền tảng gọi xe công nghệ bùng nổ, làm thay đổi cấu trúc thị trường vận tải.

Khó khăn càng lớn hơn trong giai đoạn 2020-2021 khi dịch Covid-19 khiến hoạt động đi lại bị gián đoạn. Năm 2021, doanh thu của Mai Linh giảm xuống còn 1.064 tỷ đồng , đồng thời ghi nhận khoản lỗ sau thuế kỷ lục 272 tỷ đồng.

Những năm sau đó, dù doanh thu vẫn duy trì ở quy mô nghìn tỷ, lợi nhuận của doanh nghiệp gần như “mỏng dính”. Theo báo cáo tài chính công bố gần nhất (năm 2024), Mai Linh ghi nhận doanh thu thuần gần 892 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ 3,7 tỷ, giảm lần lượt 11% và 76% so với năm trước.

Đầu năm nay, cơ quan thuế TP.HCM cũng phát thông báo khả năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tại thời điểm đó, tổng số tiền thuế mà Mai Linh còn nợ vào khoảng 6,3 tỷ đồng , trong đó phần tiền phạt và chậm nộp chiếm hơn 3,8 tỷ đồng và đã quá hạn trên 90 ngày.