Hãng sơn Dulux tại Việt Nam đổi chủ

AkzoNobel đã đồng ý bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam cùng 6 thị trường khác ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương cho Nippon Paint với giá 1,35 tỷ USD.

Sơn Dulux tại Việt Nam sắp về tay Tập đoàn Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, tập đoàn sơn AkzoNobel (Hà Lan) ngày 5/10 đã thông báo đạt thỏa thuận bán mảng sơn trang trí tại thị trường Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Papua New Guinea và Australia cho Nippon Paint (Nhật Bản) với giá 1,35 tỷ USD .

Đây là thương vụ nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục kinh doanh sơn trang trí tại châu Á của AkzoNobel, chủ sở hữu thương hiệu Dulux. Tập đoàn dự kiến thu về khoảng 1 tỷ USD tiền mặt ròng sau thuế và các khoản thanh toán cho đối tác thiểu số.

Tại Việt Nam, Dulux là một trong những thương hiệu chủ lực của AkzoNobel trên thị trường sơn trang trí. Sau thương vụ, mảng kinh doanh này sẽ về tay Nippon Paint, tập đoàn sơn Nhật Bản đang mở rộng hiện diện tại châu Á.

Thương vụ tại Indonesia dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026, trong khi các giao dịch còn lại, bao gồm Việt Nam, dự kiến hoàn tất vào khoảng giữa năm 2027.

“Việc hoàn tất thành công quá trình rà soát danh mục tại châu Á là một phần trong chiến lược đang được triển khai nhằm tập trung danh mục vào những lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra quy mô khác biệt và củng cố vị thế”, CEO AkzoNobel Greg Poux-Guillaume nói.

Động thái thâu tóm mảng kinh doanh tại Đông Nam Á diễn ra sau khi Nippon Paint nhiều lần đề xuất mua mảng sơn trang trí của AkzoNobel.

Hồi tháng 7, các đề xuất của Nippon Paint từng định giá mảng kinh doanh sơn trang trí của AkzoNobel khoảng 7,5 tỷ euro ( 8,44 tỷ USD ). Trước đó, Nippon Paint cùng Sherwin-Williams đã theo đuổi thương vụ trị giá 12,5 tỷ euro (hơn 14 tỷ USD ) để mua toàn bộ AkzoNobel, nhưng sau đó đã rút đề nghị vào tháng 6.

AkzoNobel hiện tiếp tục tập trung vào việc hoàn tất thương vụ sáp nhập với nhà sản xuất sơn Mỹ Axalta, được công bố từ tháng 11/2025.

Trước thương vụ với Nippon Paint, AkzoNobel cũng đã bán mảng sơn trang trí tại Ấn Độ với giá 1,6 tỷ USD và tại Pakistan với giá 50 triệu euro.

Theo Financial Times, Nippon Paint vẫn quan tâm đến một thương vụ lớn hơn đối với mảng sơn trang trí của AkzoNobel. Tuy nhiên, việc tích hợp hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á có thể mất thời gian, trong khi AkzoNobel hiện không có kế hoạch bán thêm tài sản thuộc mảng này.

Tại Việt Nam, AkzoNobel đã hoạt động hơn 30 năm với hai thương hiệu chủ lực là Dulux và Maxilite. Các sản phẩm Dulux và Maxilite được sản xuất tại Việt Nam, với hệ thống cơ sở ở Bình Dương (cũ), Hà Nội và Đồng Nai.

Nippon Paint cũng đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994, với nhà máy đầu tiên tại KCN Biên Hòa II, TP Đồng Nai. Sau hơn 30 năm, hãng đã mở rộng hệ thống lên 4 nhà máy tại TP Đồng Nai, Hà Nội, Phú Thọ và TP.HCM, sản xuất nhiều loại sơn và chất phủ cho lĩnh vực kiến trúc, dân dụng, ôtô - xe máy, công nghiệp và hàng hải.

Tập đoàn Nippon Paint được thành lập tại Nhật Bản năm 1881. Năm ngoái, tập đoàn này đạt doanh thu 1.774,2 tỷ yen ( 11,3 tỷ USD ). Doanh nghiệp hiện hoạt động tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 38.500 nhân viên.