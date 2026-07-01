Sếp Trung Quốc tiếp quản công ty dược phẩm Việt Nam sau thương vụ đổi chủ

Sau khi thay đổi cổ đông chi phối, Imexpharm tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo với việc bầu Chủ tịch HĐQT mới, đồng thời chốt phương án chia cổ tức tiền mặt 6%.

Imexpharm có Chủ tịch mới sau khi về tay đại gia dược Trung Quốc. Ảnh: IMP.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc bầu ông Liu Daping, Thành viên HĐQT không điều hành, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6, cổ đông Imexpharm đã thông qua việc bầu bổ sung ông Liu Daping và bà Liu Ning làm Thành viên HĐQT không điều hành. Cả hai đều do cổ đông lớn Lian SGP Holding Pte. Ltd. đề cử.

Ở chiều ngược lại, ông Woo Sungmin, ông Trương Minh Hùng và ông Chung Suyong đã rời HĐQT sau khi có đơn từ nhiệm. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Imexpharm bước vào giai đoạn tái cơ cấu bộ máy quản trị sau khi thay đổi cổ đông chi phối.

Hai lãnh đạo mới tại Imexpharm. Ảnh: Livzon Pharmaceutical Group.

Hồi cuối tháng 4, Lian SGP Holding Pte. Ltd., công ty con của tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Livzon Pharmaceutical Group, đã hoàn tất đợt chào mua công khai hơn 104,5 triệu cổ phiếu IMP, tương đương gần 67,9% vốn điều lệ Imexpharm.

Với mức giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ ước tính gần 6.000 tỷ đồng , đưa Livzon trở thành cổ đông chi phối của doanh nghiệp dược này.

Thương vụ đánh dấu lần đầu tiên Livzon sở hữu quyền kiểm soát một doanh nghiệp dược niêm yết lớn tại Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn tái cấu trúc cả về cơ cấu cổ đông lẫn bộ máy quản trị của Imexpharm.

Cùng ngày 30/6, HĐQT Imexpharm cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 14/7, thời gian thanh toán vào 21/7.

Với hơn 154 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 92,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Riêng Livzon Pharmaceutical Group có thể nhận về khoảng 62,7 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả này.

Về kết quả kinh doanh, quý I vừa qua, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần hơn 546 tỷ đồng , giảm 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 10%, đạt 82 tỷ đồng , chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỷ đồng , tăng gần 10% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 12,5% lên 502 tỷ đồng , đều là các mức cao kỷ lục.

Imexpharm tiền thân là Công ty Dược phẩm Cấp II, thành lập năm 1977 ở Đồng Tháp. Đây là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu 4 cụm nhà máy tại Đồng Tháp, TP.HCM và Bình Dương với tổng cộng 11 dây chuyền sản xuất. Công ty hiện là đối tác sản xuất của các công ty dược phẩm lớn như Sandoz Group AG, Pharmascience Inc (Canada) và Sanofi SA.

Trong định hướng đầu tư vào Imexpharm, Livzon cam kết tiếp tục duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao trên các dây chuyền EU-GMP hiện có. Việc tham gia với vai trò nhà đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ giúp Imexpharm nâng cao năng lực R&D, tiếp cận công nghệ tiên tiến và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.