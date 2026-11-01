Rủi ro giá vàng tuần tới

Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi áp lực bán gia tăng mạnh cuối tuần, kéo giá kim loại quý xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco News, giá vàng giao ngay vừa trải qua một tuần đầy biến động khi áp lực bán gia tăng cuối tuần đã kéo giá kim quý thủng nhiều mốc hỗ trợ tuần trọng.

Tuần này, giá vàng thế giới khởi đầu ở mức 3.995 USD /ounce, sau đợt bán tháo khiến kim loại quý rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce trong tuần trước, một bộ phận nhà đầu tư đã tranh thủ mua vào, giúp giá vàng phục hồi trong những phiên đầu tuần.

Giá vàng thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Đà tăng được củng cố vào ngày thứ Ba khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Nhờ đó, giá vàng có thời điểm vượt mốc 4.050 USD /ounce, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày thứ Tư.

Tuy nhiên, diễn biến sau cuộc họp của Fed nhanh chóng đảo chiều tâm lý thị trường. Trước thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên thứ Tư, giá vàng giao ngay có lúc chạm đỉnh tuần 4.083 USD /ounce.

Sang phiên thứ Năm, giá vàng tiếp tục chịu sức ép sau khi Mỹ công bố tăng trưởng GDP quý III cao hơn dự báo, trong khi lạm phát lõi theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn ở mức cao. Giá kim loại quý sau đó lùi về sát mốc 4.000 USD /ounce, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt và giá dầu giảm.

Áp lực bán đặc biệt gia tăng trong phiên thứ Sáu khi nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc. Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kéo theo hoạt động thanh lý tài sản trên diện rộng nhằm bù lỗ chứng khoán, trong đó có vàng. Giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống 3.870 USD /ounce vào cuối phiên thứ Sáu, mức thấp nhất trong hơn một năm, và chỉ nhích lên vài USD khi kết thúc tuần giao dịch.

Diễn biến lao dốc của giá vàng khiến tâm lý lạc quan trên Phố Wall suy yếu. Trong khảo sát hàng tuần với 16 chuyên gia, chỉ 1 người (chiếm 6%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Ngược lại, 10 chuyên gia (chiếm 63%) lo kim loại quý tiếp tục đi xuống; 5 người (chiếm 31%) nhận định giá vàng có thể đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân giữ tâm lý lạc quan hơn. Cuộc khảo sát trực tuyến với 184 người thì có 98 nhà đầu tư (chiếm 53%) kỳ vọng giá vàng phục hồi trong tuần tới, 56 người (chiếm 30%) dự báo giá giảm và 30 người (chiếm 17%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

CHUYÊN GIA BI QUAN VỚI TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 6 31 63 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Đầu tuần tới, thị trường sẽ đón nhận chỉ số PMI sản xuất tháng 10 do Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố. Sang thứ Ba, dữ liệu về số lượng việc làm còn trống trong tháng 9 từ báo cáo JOLTS được chú ý.

Ngày thứ Tư, thị trường theo dõi báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và chỉ số PMI dịch vụ tháng 10 của ISM. Trong khi đó, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm.

Đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu. Cùng ngày, Đại học Michigan cũng sẽ công bố khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, lạm phát và định hướng điều hành lãi suất của Fed.

Vàng có nguy cơ giảm sâu về 3.500 USD /ounce

Trước đà bán tháo mạnh trên thị trường kim loại quý, một số chuyên gia cảnh báo giá vàng đang đứng trước ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập kiêm người sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng đợt giảm mạnh của vàng trong phiên cuối tuần không hoàn toàn xuất phát từ những yếu tố thông thường như đồng USD tăng giá hay lợi suất trái phiếu đi lên.

Trên thực tế, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lợi suất trái phiếu nói chung đều có xu hướng giảm, trong khi giá dầu chỉ tăng khoảng 2-2,5%. Theo chuyên gia này, mức giảm của vàng có phần không tương xứng với những biến động trên các thị trường tài sản khác.

Thay vào đó, áp lực bán có thể đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, bao gồm các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, tâm lý thận trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và hoạt động thanh lý cổ phiếu công nghệ. Bên cạnh đó, những lo ngại về khả năng Mỹ leo thang căng thẳng với Iran cũng có thể thúc đẩy nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Về mặt kỹ thuật, Colombo đặc biệt chú ý vùng hỗ trợ 3.900- 4.000 USD /ounce của hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX. Đây là vùng giá được hình thành từ tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, hiện trở thành ngưỡng quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Theo chuyên gia này, nếu giá vàng đóng cửa dưới vùng hỗ trợ nói trên với khối lượng giao dịch lớn, khả năng điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng. Khi đó, vùng 3.500 USD /ounce có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới là kịch bản cần tính đến nếu vùng hỗ trợ hiện tại bị phá vỡ, không phải dự báo chắc chắn rằng giá vàng sẽ giảm về mức này.

Cùng quan điểm thận trọng, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới.

Theo ông, kim loại quý đã trải qua gần 2,5 tháng đi xuống, liên tục hình thành các đỉnh giá thấp dần.

Đáng chú ý, vàng đang giảm cùng thời điểm thị trường chứng khoán xuất hiện các đợt bán tháo mạnh. Điều này cho thấy nhà đầu tư có thể đang ưu tiên nắm giữ tiền mặt, giảm đòn bẩy và thanh lý tài sản để đáp ứng nhu cầu vốn, thay vì tìm đến vàng như một kênh trú ẩn.

Theo ông, trong những đợt bán tháo diện rộng, vàng đôi khi vẫn biến động cùng chiều với chứng khoán và chỉ có thể phục hồi rõ nét khi xuất hiện tín hiệu từ các ngân hàng trung ương về khả năng chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Một yếu tố khác gây sức ép lên giá vàng là triển vọng lãi suất. Kuptsikevich nhận định dù Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không tăng lãi suất trong tuần qua, các tín hiệu chính sách vẫn khiến thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng thắt chặt tiền tệ trong tháng 12.

Bên cạnh đó, giá dầu đang tiến gần vùng cao nhất trong biên độ giao dịch của năm, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Trên cơ sở đó, Kuptsikevich cho biết ông đang xem xét lại kịch bản giá vàng từng đưa ra từ đầu năm, trong đó dự báo kim loại quý có thể giảm về 3.300 USD /ounce.