Người ôm vàng SJC ở đỉnh lỗ hơn 55 triệu đồng mỗi lượng

Vàng miếng SJC chính thức đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng (bán ra) khiến người mua ở vùng đỉnh của năm 2026 đang phải chịu khoản lỗ hơn 55 triệu đồng mỗi lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (31/10), Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (30/10).

Đáng chú ý, giá bán ra của mặt hàng này đã chính thức rơi xuống dưới mốc 140 triệu đồng/lượng, ngưỡng giá từng được xem là vùng hỗ trợ quan trọng của vàng miếng tại thị trường trong nước.

Vàng miếng SJC mất mốc 140 triệu đồng/lượng

Đà giảm không chỉ diễn ra tại SJC. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh, đưa giá bán vàng miếng về ngang bằng mức niêm yết của SJC.

Diễn biến này nối dài chuỗi ngày suy yếu của vàng miếng trong tháng 10, đưa giá mặt hàng này tiến sát vùng đáy thấp nhất kể từ đầu năm. Trước đó, vào giữa tháng 6, vàng miếng SJC từng lùi về 136 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra để thiết lập vùng đáy của năm. Như vậy, với mức giá hiện tại, mặt hàng này chỉ còn cách đáy năm khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa vùng đỉnh và mặt bằng giá hiện tại đang ngày càng nới rộng. Trong năm 2026, vàng miếng SJC từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch cuối tháng 1. So với mức giá này, giá bán ra hiện đã giảm 52,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng hơn 27%.

Với những người xuống tiền mua vàng miếng SJC đúng vùng đỉnh, khoản thua lỗ còn lớn hơn do phải chịu thêm chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Tính theo mức giá SJC niêm yết hiện tại, người mua ở vùng đỉnh đang đối mặt khoản lỗ hơn 55 triệu đồng mỗi lượng, tương đương khoảng 29% số vốn bỏ ra.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng nay. Hầu hết doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm giá hơn 2 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch xuống đáng kể so với những phiên trước.

SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch quanh 133,6 - 137,6 triệu đồng/lượng; DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý đưa giá vàng nhẫn về 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Mi Hồng, doanh nghiệp này giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, đưa giá giao dịch cả hai sản phẩm về 137,5 - 139 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng từng xác lập mức đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng trong năm nay. Sau khoảng 9 tháng, giá mặt hàng này đã giảm 52-55 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Người mua ở vùng giá cao hiện phải đối mặt khoản lỗ 56-59 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lên tới 4 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139

Nguyên nhân chính kéo giá vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do giá vàng thế giới tác động. Trên thị trường quốc tế, áp lực bán tháo gia tăng mạnh khiến giá vàng giao ngay rơi xuống 3.874 USD /ounce, thấp hơn khoảng 146 USD , tương đương 3,6% so với giá mở cửa. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của kim loại quý trong vòng một năm qua.

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, phát biểu trên Kitco News, thị trường kim loại quý đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi không thể đứng ngoài sức ép từ đợt điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán. Ông cho rằng những dấu hiệu rạn nứt trong triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, vốn là nền tảng cho đà tăng của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch tiêu cực. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,86% xuống 25.437 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 và hiện thấp hơn khoảng 8% so với đỉnh gần đây. Chỉ số Dow Jones mất 572 điểm, tương đương 1,09%, xuống 51.770 điểm, trong khi S&P 500 giảm 1,82%, còn 7.580 điểm.

Đáng chú ý, dù vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn mỗi khi thị trường tài chính biến động, kim loại quý vẫn không tránh khỏi làn sóng bán tháo lần này. Một số nhà phân tích quốc tế nhận định đợt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã kích hoạt hoạt động bán tài sản trên diện rộng, bao gồm cả vàng, khi nhà đầu tư cần tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Tuy nhiên, lực cầu từ các ngân hàng trung ương có thể trở thành yếu tố hỗ trợ thị trường khi giá vàng lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce. Hoạt động mua vào của nhóm tổ chức này thường có xu hướng gia tăng khi giá kim loại quý điều chỉnh sâu, qua đó phần nào hạn chế áp lực giảm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới khoảng 14-17,5 triệu đồng/lượng, cho thấy khoảng cách lớn giữa hai thị trường.