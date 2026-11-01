Bắc Ninh sắp có thêm khu đô thị 1,1 tỷ USD

Bắc Ninh đang xúc tiến các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư triển khai Khu đô thị mới Vân Trung, quy mô khoảng 102 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 28.300 tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷ USD).

TP Bắc Ninh ước tính cần gần 718.500 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị TP Bắc Ninh số 1 vừa phát hành hồ sơ mời thầu dự án Khu đô thị mới Vân Trung tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 28.300 tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷ USD ).

Dự án có quy mô khoảng 102 ha, được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu theo hồ sơ mời thầu là 1,84%. Thời điểm đóng thầu dự kiến vào ngày 27/12.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 903 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình đô thị. Trong đó, khu nhà ở liền kề gồm 972 lô, được xây dựng cao 5 tầng, với tổng diện tích sàn khoảng 44,5 ha.

Khu nhà ở cao tầng hỗn hợp được xây dựng tại 5 ô đất, cao 20-35 tầng. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 được bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, các tầng còn lại là căn hộ ở.

Bên cạnh đó, dự án dành quỹ đất xây dựng 2 khu nhà ở xã hội cao 20 tầng, bao gồm cả nhà ở cho thuê dài hạn. Dự án cũng đầu tư hệ thống công trình thương mại, dịch vụ gồm: Khách sạn, văn phòng, căn hộ du lịch và các dịch vụ thương mại.

Về hạ tầng xã hội, dự án sẽ xây dựng các công trình y tế, gồm một bệnh viện cao 9 tầng và khu y tế 3 tầng. Các cơ sở giáo dục cũng được bố trí đồng bộ với trường THPT, THCS và 2 trường mầm non theo quy hoạch.

Sau khi hoàn thành, khu đô thị mới Vân Trung dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 29.700 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 28.300 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 548 tỷ đồng . Nhà đầu tư phải bảo đảm vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư, phần còn lại được huy động từ vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về tiến độ, thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư dự kiến là 36 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch được phê duyệt.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn với các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Trong đó, giữa tháng 9 vừa qua, Vingroup đã khởi công Khu đô thị Vinhomes King Park, quy mô gần 270 ha, tổng vốn đầu tư trên 41.000 tỷ đồng . Trước đó, Vingroup đã phát triển khu đô thị Vinhomes Bắc Ninh tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, cùng trung tâm thương mại Vincom và khách sạn Vinpearl.

Năm ngoái, Phú Mỹ Hưng cũng gia nhập thị trường phía Bắc với dự án Hồng Hạc City rộng gần 200 ha tại Bắc Ninh, có tổng vốn đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng .

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, TP Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển nhà ở theo hướng đáp ứng nhu cầu về số lượng, diện tích và chất lượng.

Đối với nhà ở thương mại, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu phát triển, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 72,6 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 511.600 căn.

Với nhà ở xã hội, địa phương đặt mục tiêu thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Tổng diện tích sàn dự kiến gần 14 triệu m2, tương ứng khoảng 233.300 căn.

Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 718.500 tỷ đồng . Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư cần khoảng 637.600 tỷ đồng , còn nhà ở xã hội khoảng 80.800 tỷ đồng .