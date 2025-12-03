Hãng giao đồ ăn lỗ nặng vì cuộc chiến 'trà sữa 0 đồng'

Meituan bất ngờ báo lỗ sau hơn 3 năm khi cuộc đua trợ giá trà sữa và đồ ăn với Alibaba bào mòn biên lợi nhuận, kéo tăng trưởng doanh thu tụt xuống mức thấp.

Một số nền tảng tung voucher giảm giá 20 nhân dân tệ (2,79 USD) cho đơn hàng trên 25 nhân dân tệ. Ảnh: China Daily.

Theo SCMP, tập đoàn giao đồ ăn Meituan của Trung Quốc vừa ghi nhận khoản lỗ sâu trong quý III/2025, đánh dấu lần đầu tiên thua lỗ sau hơn 3 năm, khi cuộc cạnh tranh "đốt tiền" với mảng thương mại tức thời của Alibaba bào mòn biên lợi nhuận và kéo tăng trưởng doanh thu xuống mức khiêm tốn.

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh mới đây đã công bố doanh thu 95,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13,3 tỷ USD ) trong 3 tháng kết thúc vào tháng 9, tăng 2% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn dự báo 97,5 tỷ nhân dân tệ ( 13,8 tỷ USD ) của giới phân tích.

Tuy nhiên, Meituan ghi nhận khoản lỗ hoạt động tới 19,8 tỷ nhân dân tệ ( 2,8 tỷ USD ) dù cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi 13,7 tỷ nhân dân tệ ( 1,94 tỷ USD ).

Lỗ ròng ở mức 18,6 tỷ nhân dân tệ ( 2,63 tỷ USD ), trái ngược mức lãi 12,9 tỷ nhân dân tệ ( 1,82 tỷ USD ) của cùng kỳ và sâu hơn mức lỗ 14,8 tỷ nhân dân tệ ( 2,09 tỷ USD ) mà các nhà phân tích dự kiến.

Chấp nhận “đốt tiền”

Khoản lỗ xuất hiện sau khi Meituan - một trong những ông lớn của ngành giao hàng theo nhu cầu - lao vào cuộc chiến giá khốc liệt với Alibaba bằng cách lôi kéo người dùng vào các chương trình trợ giá cho trà sữa và suất ăn.

“Trước những thay đổi của cục diện cạnh tranh, chúng tôi tiếp tục củng cố năng lực cốt lõi và duy trì vị thế dẫn đầu”, Wang Xing, nhà sáng lập kiêm CEO Meituan, cho biết trong thông cáo.

Công ty cũng cho biết áp lực lợi nhuận khó giảm trong ngắn hạn: “Cạnh tranh trên thị trường vẫn quá nóng… chúng tôi dự báo xu hướng lỗ hoạt động sẽ kéo dài sang quý IV”.

Theo báo cáo giải trình của Meituan, doanh thu từ mảng thương mại địa phương - gồm giao đồ ăn và các dịch vụ tại cửa hàng - đã giảm gần 3% xuống 67,4 tỷ nhân dân tệ ( 9,53 tỷ USD ), đồng thời ghi nhận khoản lỗ hoạt động 14,1 tỷ nhân dân tệ ( 1,99 tỷ USD ) do “cạnh tranh trong lĩnh vực giao đồ ăn ngày càng gay gắt”.

Các hãng giao đồ ăn kiệt quệ vì lao vào cuộc chiến trợ giá. Ảnh: SCMP.

Mảng sáng kiến mới - bao gồm bán lẻ thực phẩm tươi và dịch vụ giao hàng quốc tế Keeta - đạt tăng trưởng doanh thu 16% lên 28 tỷ nhân dân tệ ( 3,96 tỷ USD ). Song, lỗ hoạt động cũng tăng gần 25% lên 1,3 tỷ nhân dân tệ ( 180 triệu USD ).

Keeta tiếp tục mở rộng toàn cầu trong quý, ra mắt dịch vụ tại Qatar, Kuwait, UAE và bắt đầu hoạt động ở Brazil cuối tháng 10. Trong cuộc họp với nhà đầu tư, Wang Xing cho biết dịch vụ Keeta tại Hong Kong đã có lãi trong tháng 10.

Meituan cho biết người dùng hoạt động hàng ngày trên ứng dụng đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ, trong khi số người dùng giao dịch hàng năm vượt 800 triệu đơn vị trong 12 tháng qua.

CEO Meituan nhận định khoản lỗ ở mảng giao hàng đã “chạm đáy” trong quý III và mô tả cuộc chiến giá là một hình thức cạnh tranh độc hại, chất lượng thấp mà công ty không có ý định tham gia.

Công ty cho biết mức trợ giá trên toàn ngành đã giảm so với giai đoạn cao điểm mùa hè từ tháng 10 đến tháng 11.

Cuộc chiến chưa tìm ra người chiến thắng

Meituan, Alibaba và JD.com đang lao vào cuộc chiến quyết liệt giành thị trường thương mại tức thời - mô hình kết hợp mua sắm online theo nhu cầu và giao hàng siêu tốc trong vòng một giờ.

Trong khi doanh thu Alibaba tăng 5% lên 247,8 tỷ nhân dân tệ ( 35,05 tỷ USD ) nhờ mức tăng 34% từ mảng đám mây tích hợp AI, khoản đầu tư vào “thương mại siêu tốc, trải nghiệm người dùng và công nghệ” tiếp tục đè nặng lên lợi nhuận quý.

Trong cùng quý, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông phổ thông của Alibaba cũng giảm 52% xuống còn 21 tỷ nhân dân tệ ( 2,97 tỷ USD ), từ mức 43,9 tỷ nhân dân tệ ( 6,21 tỷ USD ) năm trước.

JD.com, đơn vị châm ngòi cho cuộc chiến giá mới nhất đầu năm nay với chiến dịch trợ giá mạnh, cũng báo cáo lợi nhuận ròng giảm 55% trong quý.

Theo Jiang Fan - lãnh đạo Nhóm Kinh doanh Thương mại điện tử của Alibaba, tập đoàn ghi nhận kết quả tích cực từ nền tảng thương mại tức thời Taobao Shangou. Từ tháng 10, mức lỗ trên mỗi đơn hàng của Taobao Shangou đã giảm một nửa so với tháng 7-8, thời điểm cạnh tranh trong phân khúc này nóng nhất,

Theo báo cáo mới của Morningstar, thị phần giao hàng theo nhu cầu của Meituan dự kiến giảm từ 73% xuống 55% vào năm 2027 (tính theo tổng giá trị giao dịch), trong khi Alibaba được dự đoán sẽ trở thành “bên thắng lớn” khi thị phần tăng từ 21% lên 40%.

“Cuộc chiến giá trong ngành giao đồ ăn Trung Quốc đang quay lại trạng thái hợp lý hơn”, hãng nghiên cứu Third Bridge nhận định trong một báo cáo gần đây.

Báo cáo cũng cho biết khi trợ giá thu hẹp và chi phí logistics giảm, các mảng dịch vụ của Meituan dự kiến trở lại mức dương vào quý I năm sau hoặc muộn nhất là quý II.