Mỗi giây trôi qua lại có hơn 6.000 đơn hàng được ship ở Trung Quốc

Trung Quốc đã vượt mốc 180 tỷ bưu kiện năm 2025, tương đương hơn 6.200 bưu kiện được xử lý mỗi giây, vượt toàn bộ sản lượng năm trước.

Một trong những trung tâm phân loại thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc có năng lực xử lý hơn 14 triệu bưu kiện đến và đi mỗi ngày. Ảnh: MW.

Theo Momentum Works, ngành logistics Trung Quốc vừa đạt thêm một cột mốc mới trong tuần này. Tính đến ngày 30/11, nước này đã xử lý hơn 180 tỷ bưu kiện chuyển phát nhanh trong năm 2025, chính thức vượt mức 175 tỷ bưu kiện của cả năm 2024.

Với tốc độ hiện nay - trung bình 16 tỷ bưu kiện mỗi tháng, các ngày cao điểm lên tới 777 triệu bưu kiện, và tương đương hơn 6.200 bưu kiện được xử lý mỗi giây - Trung Quốc đang trên đà khép lại năm 2025 với kết quả vượt xa 200 tỷ bưu kiện.

Con số này được công bố bởi Cơ quan Bưu chính Trung Quốc (State Post Bureau), cơ quan trung ương chịu trách nhiệm quản lý ngành chuyển phát nhanh của cả nước.

Cột mốc mới được thiết lập chỉ một năm sau khi ngành này kỷ niệm “bưu kiện thứ 150 tỷ”. Tốc độ tăng trưởng hiện nay cho thấy thương mại điện tử đã ăn sâu vào nền kinh tế Trung Quốc như thế nào.

Đà tăng trưởng ngày càng mang tính cấu trúc khi không chỉ đến từ các lễ hội mua sắm lớn mà còn nhờ sự trỗi dậy của thương mại điện tử giá rẻ, mô hình nhà máy - người tiêu dùng (F2C), mua chung theo nhóm cộng đồng và quá trình số hóa bán lẻ địa phương.

Nhưng câu chuyện lớn hơn lại nằm ở công nghệ. Theo Cơ quan Bưu chính Trung Quốc, mạng lưới chuyển phát nhanh đang âm thầm chuyển từ tự động hóa sang tích hợp AI toàn diện.

Tại các kho hàng, quy trình vận hành không người đã trở thành tiêu chuẩn: robot, container tùy chỉnh và các trạm tự động vào -ra đảm nhiệm khâu lấy hàng, xếp kệ và truy xuất với sự can thiệp tối thiểu của con người.

Tại các trung tâm phân loại, các mô hình thị giác AI kết nối mạng lưới camera toàn quốc đưa ra quyết định trong tích tắc, giúp giảm mạnh nhầm lẫn, hư hại và thất lạc bưu kiện.

Ở khâu vận chuyển, các mô hình ngôn ngữ lớn theo lĩnh vực chuyên sâu (LLMs) đang được triển khai để tối ưu hóa tuyến đường và điều phối đa phương thức theo thời gian thực.

Trong khi đó, với khâu chặng giao hàng cuối, drone, xe tự hành và robot giao hàng đang mở rộng thử nghiệm tại các đô thị và vùng nông thôn, góp phần giảm chi phí lao động biến động trong mùa cao điểm.

Các chuyên gia Momentum Works cho biết sự chuyển dịch thứ hai nằm ở địa lý. Tăng trưởng bưu kiện không còn tập trung chủ yếu ở các trung tâm ven biển. Trong 10 tháng đầu năm, tỷ trọng doanh thu chuyển phát nhanh từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc tăng lần lượt 0,6 và 0,3 điểm % so với cùng kỳ; trong khi tỷ trọng sản lượng bưu kiện tăng 1,1 và 0,6 điểm % tương ứng.

Chính sách hỗ trợ miễn phí vận chuyển ở các khu vực xa của miền Tây thúc đẩy quá trình xây dựng mạng lưới, biến Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng thành những điểm "nóng" logistics mới nổi.

“Chúng tôi đang giải quyết hàng tỷ vấn đề, chứ không phải hàng triệu. Điều quan trọng là đáp ứng khối lượng và mật độ trước, sau đó tối ưu trong quá trình. Rồi từ đó chúng tôi xây dựng thứ có thể cạnh tranh toàn cầu”, một giám đốc điều hành chủ chốt của hãng logistics Cainiao chia sẻ.