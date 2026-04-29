Hãng bay vốn 300 tỷ đồng tuyển phi công lương 280 triệu/tháng

Crystal Bay Airlines đang gây chú ý khi công bố kế hoạch tuyển dụng với mức lương phi công có thể lên đến 280 triệu đồng, còn tiếp viên trưởng 42 triệu đồng.

Hãng bay "tân binh" đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng. Ảnh: CBA.

Theo thông tin tuyển dụng, hãng đang tìm kiếm phi công khai thác dòng máy bay thân rộng Airbus A330, bao gồm các vị trí DPE (giám định viên bay), cơ trưởng và cơ phó.

Đáng chú ý, mức thu nhập dành cho DPE có thể lên tới 280 triệu đồng/tháng đối với phi công người Việt, trong khi cơ trưởng nhận khoảng 227 triệu đồng và cơ phó khoảng 124 triệu đồng, dựa trên 70 giờ bay mỗi tháng.

Việc tuyển phi công cho Airbus A330 cũng phần nào hé lộ định hướng khai thác của hãng bay mới này. Đây là dòng máy bay thân rộng, thường phục vụ các đường bay trung và dài, thay vì các chặng nội địa ngắn.

Không chỉ phi công, đội ngũ tiếp viên của hãng cũng được đưa ra mức lương khá cạnh tranh. Cụ thể, vị trí tiếp viên trưởng (cabin manager) có thu nhập khoảng 42 triệu đồng/tháng, tiếp viên cao cấp khoảng 32 triệu đồng và tiếp viên khoảng 28 triệu đồng.

Tuy nhiên, đi kèm mức lương là yêu cầu tương đối cao về kinh nghiệm. Hãng ưu tiên các ứng viên đã có hàng nghìn giờ bay, thay vì tuyển mới từ đầu. Với phi công, điều kiện có thể lên tới 5.000 giờ bay tổng và 1.500 giờ bay trên máy bay Airbus.

Trước đó, Crystal Bay Airlines liên tiếp kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao từ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách khai thác bay đến đoàn trưởng đoàn tiếp viên.

Việc tuyển dụng các vị trí mang tính “xương sống” trong vận hành cho thấy hãng đang tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị cho hoạt động bay thương mại.

Không đi theo mô hình hãng bay truyền thống, Crystal Bay Airlines được định vị là hãng hàng không du lịch trọn gói, tập trung khai thác dòng khách inbound đến Việt Nam. Theo ông Bùi Tường Chi, Tổng giám đốc Crystal Bay Airlines, mục tiêu cốt lõi là đưa nguồn thu từ khách quốc tế vào Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương.

CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng , hoạt động 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của công ty này bao gồm CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng , tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng , chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, là doanh nhân từng học tập và có nhiều năm kinh doanh tại Đông Âu. Vị đại gia kín tiếng đang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, doanh nghiệp được thành lập năm 2016.

Thực chất, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Chi không phải là "lính mới" trong ngành hàng không. Từ năm 2022, Crystal Bay đã từng bước tham gia mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức, khai thác các đường bay thuê chuyến quốc tế đưa khách tới Việt Nam.

Các chuyến bay này chủ yếu được khai thác bằng tàu bay của Vietjet Air, Bamboo Airways, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường như Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Đến năm 2023, Crystal Bay tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ hàng không - du lịch khi thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour, với định hướng phát triển phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch cùng các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên năm 2025 ghi nhận khoản lỗ hơn 41 tỷ đồng , tổng lỗ lũy kế gần 65 tỷ đồng .

Tại thời điểm 30/6/2025, Crystal Bay có vốn chủ sở hữu gần 1.583 tỷ đồng . Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 5.440 tỷ, gấp 3,44 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 2.287,5 tỷ đồng nợ trái phiếu, 2.768 tỷ nợ phải trả khác và 385 tỷ đồng vay ngân hàng.