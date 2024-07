Han So Hee gây bàn tán

Theo Newsis, Han So Hee tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của netizen Hàn Quốc sau khi đăng loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện trang phục sexy có họa tiết hoa, tóc buộc cao. Cô gây chú ý khi khoe loạt hình xăm nhiều màu sắc, phủ kín các bộ phận trên cơ thể như tay, chân, cổ...

Tuy nhiên, các tài khoản mạng nghi vấn đây là hình xăm dán. Lý do, trước đây, nữ diễn viên từng chi 20 triệu won ( 14.500 USD ) để xóa toàn bộ hình xăm trên cơ thể.

Han So Hee khoe hình xăm kín người.

Ngoài ra, cách tạo dáng và biểu cảm của Han So Hee cũng khiến fan lo ngại. "Nhìn cô ấy trông rất buồn bã, thẫn thờ"; "Han So Hee lộ nhiều dấu hiệu bất ổn tâm lý"; "Không hiểu sao cô ấy lại dán hình xăm toàn bộ cơ thể như vậy"; "Nhìn những vết bầm trên cơ thể cơ ấy, thật đáng lo ngại"... là những bình luận từ cộng đồng mạng.

Vào tháng 5, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Hàn Quốc, Han So Hee cũng không giấu hình xăm lớn trên cơ thể.

Thời gian qua, Han So Hee vướng ồn ào về đời tư. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi hẹn hò, cô và Ryu Jun Yeol đường ai nấy đi.

Song lùm xùm kể trên ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh, công việc của nữ diễn viên. Trong hơn 2 tháng, có đến 3 thương hiệu từng hợp tác với Han So Hee tìm người mẫu mới, thay thế vị trí của nữ diễn viên.

Gần nhất, hãng xe Hey Dealer đã chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Han So Hee, chọn Suzy và Lee Jeong Eun làm người đại diện mới.

