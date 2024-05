Han So Hee khoe hình xăm

Ngày 29/5, Han So Hee gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của Dior ở Seoul, Hàn Quốc. Theo Xports News, nữ diễn viên diện thiết kế cổ yếm, với phần cắt xẻ táo bạo, khoe khéo lưng trần và hình xăm lớn. Cô tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính.

Cô vừa trở về từ Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 với tư cách đại sứ hãng trang sức Boucheron. Tại đây, khoảnh khắc Han So Hee bị người của ban tổ chức nhắc nhở khi đang tạo dáng ở thảm đỏ, sau đó được bàn tán trên các nền tảng social. Thời gian qua, nữ diễn viên cũng bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo do ồn ào đời tư.

Cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.