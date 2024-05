Mỹ nhân Ấn Độ mặc trang phục của NTK Việt đến Cannes

Bộ phim "Love in Vietnam" có sự tham gia của nữ diễn viên Avneet Kaur và Khả Ngân vừa ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2024.

Theo tờ The Hindu, hình ảnh đầu tiên của bộ phim Love in Vietnam (tựa Việt: Tình yêu ở Việt Nam) đến từ đạo diễn Rahhat Shah Kazmi vừa được công bố tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 đang diễn ra ở Pháp.

Trong sự kiện, diễn viên Avneet Kaur, nữ chính của Love in Vietnam gây chú ý khi diện thiết kế áo liền quần ren trong suốt in hoa màu trắng đến từ NTK Trà Linh. Trên trang cá nhân, Avneet Kaur đăng tải poster phim kèm chia sẻ: "Thật tự hào khi được giới thiệu hình ảnh đầu tiên của Love in Vietnam tại Cannes. Đây là dự án phim đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. Tôi rất vui khi chia sẻ thông tin này với mọi người".

Avneet Kaur diện trang phục đến từ NTK Trà Linh. Ảnh: @avneetkaur_13.

Đáng chú ý, Love in Vietnam còn có sự góp mặt của Khả Ngân trong vai cô gái người Việt đem lòng yêu chàng trai Ấn Độ (Shantanu Maheshwari). Cả hai gặp gỡ tại Việt Nam, có chuyện tình ngọt ngào nhưng gặp nhiều rào cản từ khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và gia đình.

Love in Vietnam do Rahhat Shah Kazmi cầm trịch. Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn sách bán chạy Madonna In A Fur Coat.

Love in Vietnam có sự tham gia của Avneet Kaur, Khả Ngân. Ảnh: @avneetkaur_13.

Avneet Kaur là nữ diễn viên, vũ công và người mẫu nổi tiếng của Ấn Độ. Kaur bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010 khi mới 9 tuổi. Cô được khán giả biết đến với vai công chúa Yasmine trong loạt phim Aladdin và cây đèn thần. Cô từng giành giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm tại Lễ trao giải Bolly Buzzer Awards 2020.