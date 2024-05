Han So Hee tiếp tục mất hợp đồng quảng cáo

Theo Wikitree, hãng xe Hey Dealer đã chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Han So Hee, chọn Suzy và Lee Jeong Eun làm người đại diện mới. Báo cáo cho biết Suzy và Lee Jung Eun đã hoàn thành buổi chụp hình quảng bá mới cho hãng.

Han So Hee và công ty quản lý chưa lên tiếng chuyện này. Cô hiện có chuyến công tác dài ngày ở Pháp. Hôm 19/5, diễn viên tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 với tư cách đại sứ hãng trang sức Boucheron.

Han So Hee tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Ảnh: @adoring_sohee.

Xports News cho biết Han So Hee hợp tác với Hey Dealer từ năm ngoái. Hồi tháng 3, một quảng cáo theo phong cách vlog có sự góp mặt của cô được hãng phát hành và nhận nhiều đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, trong cùng tháng đó, ngôi sao sinh năm 1994 công khai mối quan hệ với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Đặc biệt, động thái sau đó từ Lee Hyeri, tình cũ của Ryu Jun Yeol, khiến chuyện tình cảm giữa các ngôi sao vướng tranh cãi.

Hãng xe Hey Dealer phải đóng phần bình luận của quảng cáo có sự góp mặt của Han So Hee vì những lời chỉ trích nhằm vào nữ diễn viên. Tên tuổi của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Báo cáo cho biết công ty Lotte Chilsung và ngân hàng NH Nonghyup Bank cũng không tiếp tục hợp tác với Han So Hee sau ồn ào. Trong tuyên bố trên truyền thông, đại diện Lotte Chilsung cho biết hợp đồng quảng cáo dòng rượu Soju Chum Churum với Han So Hee kết thúc vào đầu tháng 3, sau một năm hai bên làm việc cùng nhau.

Đại diện của công ty phát biểu: "Hợp đồng sẽ không được gia hạn", đồng thời nói thêm người thay thế nữ diễn viên chưa được chọn.

Cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.