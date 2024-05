Ông Trump nổi giận và những tranh cãi về thể loại phim tiểu sử

Trước khi "The Apprentice" ra mắt ở Cannes, thể loại phim tiểu sử bị chỉ trích là công cụ để các đạo diễn thêu dệt, bịa đặt câu chuyện sai lệch về người nổi tiếng.

Không phải phim nhận tràng pháo tay gần 10 phút Megalopolis hay The Substance - tác phẩm 18+ có Demi Moore đóng chính, The Apprentice của đạo diễn Ali Abbasi mới là cái tên thống trị vòng quay tin tức ở Liên hoan phim Cannes, The Guardian cho hay.

The Apprentice kể về Donald Trump thời trẻ (Sebastian Stan đóng) và hành trình gây dựng đế chế bất động sản ở New York với sự đồng hành của người cố vấn - luật sư Roy Cohn (Jeremy Strong). Đồng thời, phim đi sâu cuộc hôn nhân sóng gió giữa ông với người vợ đầu tiên Ivana Trump.

Tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn. Trong đó, cây bút Peter Bradshaw của The Guardian chê phim "ngu ngốc", đánh giá tổng thể chỉ ở mức 2 sao. Và điều đáng nói là nội dung phim đã khiến cựu tổng thống Mỹ phẫn nộ.

Phim về ông Trump gây sốc ở Cannes

Sau buổi chiếu ở Liên hoan phim Cannes hôm 20/5 (giờ Pháp), Steven Cheung, người đại diện chiến dịch tranh cử của Donald Trump, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện làm sáng tỏ những khẳng định sai sự thật một cách trắng trợn từ nhóm nhà làm phim giả danh này".

Chỉ trích The Apprentice là "thứ rác rưởi", Cheung còn nhấn mạnh các tình tiết hoàn toàn hư cấu, được thêu dệt để gây sốc. "Phim này là sự phỉ báng có ác ý, không nên được giới thiệu và thậm chí không xứng đáng có một vị trí trong đĩa DVD giá rẻ tại cửa hàng phim giảm giá sắp đóng cửa", Cheung bức xúc nói.

Mặc dù nhận được tràng vỗ tay kéo dài 8 phút, phim đã khiến khán giả há hốc mồm khi xem cảnh nhân vật Donald Trump hút mỡ, phẫu thuật cấy tóc và gây tranh cãi nhất là cảnh ông đẩy người vợ đầu tiên xuống đất và cưỡng hiếp Ivana thô bạo.

Sebastian Stan đóng vai Donald Trump trong bộ phim gây tranh cãi. Ảnh: BBC.

Trong lời khai năm 1990, Ivana Trump nói về vụ hành hung xảy ra ngay sau cuộc phẫu thuật cấy tóc của chồng. Bà kể đã bị ông Trump đẩy xuống sàn và giật tóc, mô tả đó là vụ cưỡng hiếp. Tuy nhiên, Ivana sau đó bác bỏ cáo buộc, khẳng định cả hai vẫn là bạn thân, cùng nuôi dạy 3 con.

Theo The Guardian, lời khai này sẽ là bằng chứng có lợi cho phía Donald Trump khi cựu tổng thống Mỹ quyết định kiện nhà sản xuất The Apprentice.

Trước nguy cơ phải ra tòa, đạo diễn Ali Abbasi phát ngôn trên The Hollywood Reporter bằng giọng điệu thách thức: "Mọi người đều nói về việc ông ấy kiện rất nhiều người, nhưng họ không nhắc đến tỷ lệ thành công của các vụ kiện".

Ngoài phía ông Trump, Dan Snyder, một trong những nhà đầu tư của phim, cũng "ngã ngửa" khi xem trước Apprentice. Snyder ban đầu tưởng rằng biên kịch sẽ xây dựng hình ảnh đẹp đẽ về tổng thống thứ 45 của Mỹ, nhưng sau khi xem một đoạn phim hồi tháng 2, ông cực kỳ tức giận và tìm cách để tác phẩm không được phát hành.

Không chỉ ông Trump tức giận

Bộ phim Game Change (2012) của Jay Roach tái hiện chiến dịch tranh cử của cố Thượng nghị sĩ John McCain năm 2018, với Ed Harris trong vai McCain và Julianne Moore thể hiện nhân vật Sarah Palin. Mặc dù phim không đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng như The Apprentice, song vẫn khiến Palin phát cáu đến mức phải lên truyền hình để tố Game Change "sai sự thật", kêu gọi mọi người tẩy chay.

Trong khi đó, What's Love Got to Do with It miêu tả Ike Turner như "con quái vật hung bạo nhất lịch sử điện ảnh" khi đề cập chuyện ông từng bạo hành, cưỡng hiếp vợ cũ là danh ca Tina Turner. Đáp trả cáo buộc, Ike khẳng định không hung hãn giống nhân vật trong phim, dù thừa nhận từng tát vợ cũ vì thái độ ngang ngược. "Lần duy nhất tôi đấm Tina cũng là lần cuối cùng chúng tôi đánh nhau", ông nói trên Los Angeles Times.

Khi HBO làm phim dựa trên The Late Shift, cuốn sách về các cuộc chiến talk show đêm khuya đầu những năm 1990, người dẫn chương trình đêm muộn David Letterman đã cực kỳ phẫn nộ. Thông qua show cá nhân, ông phát động hàng loạt cuộc tấn công nhắm đến bộ phim. Ông chỉ trích bộ phim "lãng phí thời gian" và ví người hóa thân thành ông - diễn viên John Michael Higgins - giống "con tinh tinh trong rạp xiếc".

David Letterman chỉ trích diễn viên hóa thân thành ông trên màn ảnh là "con tinh tinh trong rạp xiếc". Ảnh: The Hollywood Reporter.

Bác sĩ Hunter Adams cũng không hài lòng khi đạo diễn Robin Williams làm bộ phim kể về cuộc đời ông có nhan đề Patch Adams. Khi phim này lên sóng, Adams phát biểu trên New Renaissance: "Tôi luôn giữ 50 cuốn sách bên mình, để khi ai đó đến xin chữ ký, tôi sẽ giảng cho họ một bài về văn hóa đại chúng và cách nó đã khiến suy nghĩ của chúng ta trở nên tệ hại như thế nào".

Theo The Guardian, Hollywood những năm gần đây nở rộ xu hướng người nổi tiếng tự làm phim tiểu sử về mình để tránh bị thêu dệt, xây dựng nội dung theo hướng xấu. Đơn cử như các thành viên còn sống của ban nhạc Queen đều tham gia vào quá trình tạo ra bộ phim Bohemian Rhapsody (2018). Nội dung phim tập trung vào cuộc đời ca sĩ chính Freddie Mercury từ bé cho đến màn trình diễn Live Aid của Queen tại sân vận động Wembley năm 1985.

Và với Michael - phim tiểu sử về Michael Jackson sắp được phát hành, nếu gia đình Jackson không được can thiệp vào phần kịch bản, thì truyền thông sẽ lần nữa dậy sóng với những bức xúc của mẹ, cháu trai và người thân của "ông hoàng nhạc pop".

"Xu hướng này sẽ còn phát triển nhiều năm nữa. Có thể Hunter Adams sẽ làm bộ phim riêng về chính mình, hoặc David Letterman sẽ tham gia tác phẩm tiểu sử với tư cách nhà sản xuất", The Guardian nhận định.