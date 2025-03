Megan Fox sinh con thứ tư

Con chung của Megan Fox và Machine Gun Kelly đã chào đời. Tuy nhiên, cặp sao chia tay vào năm ngoái.

Ngày 27/3, Dailymail đưa tin Megan Fox đã hạ sinh con gái đầu lòng với Machine Gun Kelly. Đây là người con thứ 4 của nữ diễn viên. Trước đó, Megan Fox đã có ba con trai với chồng cũ Brian Austin Green: Noah (12 tuổi), Bodhi (11 tuổi) và Journey (8 tuổi).

Machine Gun Kelly cũng xác nhận tin vui bằng một video đen trắng, ghi lại khoảnh khắc anh vuốt ve bàn tay bé nhỏ của con gái. "Cuối cùng con cũng đến! Hạt giống thiên thể bé nhỏ của chúng tôi", nam rapper viết trên Instagram.

Ngay trước khi thông tin Megan sinh con được công bố, Machine Gun Kelly bất ngờ chỉ trích chồng cũ của Megan Fox trên Instagram. Anh cáo buộc Brian Austin Green liên tục hỏi về ngày sinh của con gái mình và còn báo tin cho TMZ.

Megan Fox và Machine Gun Kelly tại một sự kiện. Ảnh: Reuters.

Drama giữa cả ba bắt nguồn từ việc Megan Fox và Machine Gun Kelly chia tay vào tháng 11 năm ngoái, sau khi cô phát hiện bạn trai nhắn tin với người phụ nữ khác. Theo nguồn tin từ People, Megan muốn tập trung vào thai kỳ và ba con trai, thay vì tiếp tục mối quan hệ đầy sóng gió với Machine Gun Kelly. “Megan đã cố gắng suốt nhiều năm nhưng rất mệt mỏi. Cô ấy đã kết thúc tất cả”, nguồn tin cho biết.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò năm 2020, đính hôn vào đầu năm 2022, nhưng liên tục tan hợp. Năm ngoái, Megan xác nhận từng bị sảy thai khi mang thai con của Machine Gun Kelly.

Megan Fox sinh năm 1986, là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua loạt phim Transformers (2007, 2009) và Jennifer’s Body (2009). Megan sở hữu nhan sắc quyến rũ và từng được mệnh danh là “biểu tượng gợi cảm” của Hollywood.

Machine Gun Kelly sinh năm 1990, là rapper và ca sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với phong cách nổi loạn, từng gây chú ý với các bản hit như Bloody Valentine và My Ex’s Best Friend. Ngoài âm nhạc, MGK còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như The Dirt (2019) và Taurus (2022).