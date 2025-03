Diễn viên ‘Nàng Dae Jang Geum’ mắc chứng mất trí

Sau khi kiểm tra sức khỏe, Park Eun Hye nhận kết quả cô bị suy giảm nhẹ về chức năng nhận thức.

Xports News đưa tin trong chương trình giải trí Because I'm Solo của kênh SBS Plus·E phát sóng cách đây ít ngày, Park Eun Hye chia sẻ về cuộc sống độc thân hiện tại và tình trạng sức khỏe. Nữ diễn viên chia sẻ việc mắc chứng mất trí và phải đi chụp MRI não. Sau quá trình kiểm tra, bác sĩ khiến Park Eun Hye sốc khi nói: "Có sự suy giảm nhẹ về chức năng nhận thức. Tuổi não của bạn già hơn tuổi thực tế".

Park Eun Hye ngạc nhiên đáp lại: "Tôi á?" và tiếp tục nói: "Tôi không nên chấp nhận điều đó sao. Nó giống một căn bệnh không thể chữa khỏi". Theo đó, nữ diễn viên bị sụt giảm chức năng ngôn ngữ và năng lực nhận thức.

Diễn viên Park Eun Hye. Ảnh: Behindpress.

Park Eun Hye sinh năm 1978, ra mắt ngành giải trí vào năm 1998 với bộ phim LA Arirang. Cô trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Nàng Dae Jang Geum phát sóng năm 2003. Kể từ đó, cô tham gia nhều phim truyền hình và điện ảnh như Island Village Teacher, The Person I Love, Two Women's Room, Hi Bye, Mama!, Mystic Pop-up Bar, Steel Rain... Cô đang diễn xuất trong bộ phim hài ngắn mang tên Mental Warrior.

Park Eun Hye kết hôn năm 2008 và có 2 con trai sinh đôi vào năm 2011. Năm 2018, nữ diễn viên ly hôn, sau đó một mình nuôi 2 con trai. Nữ diễn viên tiết lộ trên một chương trình giải trí vào năm ngoái: "Tôi đã một mình nuôi chúng trong 7 năm, nhưng khi đến tuổi học trung học, cả 2 ra nước ngoài du học cùng bố".