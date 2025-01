Quy tắc hẹn hò của Taylor Swift

Taylor Swift và Travis Kelce luôn có những yêu cầu chi tiết dành cho nhân viên nhà hàng để buổi hẹn hò được an toàn, riêng tư.

Tờ The Sun tiết lộ Taylor Swift và Travis Kelce duy trì quy tắc nghiêm ngặt khi hẹn hò tại Missouri, Mỹ. Để đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối, nhà hàng có thể phải mở cửa tới khuya để phục vụ cặp đôi.

"Đội an ninh của Taylor Swift sẽ gọi điện trước cho nhà hàng để yêu cầu phòng riêng cho cặp sao. Họ yêu cầu nhân viên không phục vụ trong phòng riêng, không tương tác hoặc yêu cầu chụp ảnh để tránh gây chú ý. Trước khi Travis đưa Taylor đến các địa điểm ở Kansas City, anh ấy thường giao lưu, trò chuyện nhiều hơn với nhân viên và thực khách của các nhà hàng", nguồn tin chia sẻ với The Sun.

Một trong những địa điểm hẹn hò là Prime Social tại Kansas City. Travis Kelce đã thuê nhà hàng này sau trận đấu của đội Chiefs hồi tháng 9/2023. Ngoài cặp sao, người thân, bạn bè và đồng đội của Travis cũng có mặt để thưởng thức nhiều món ăn cao cấp.

Cặp sao có bộ quy tắc riêng khi dùng bữa tại nhà hàng. Ảnh: Chariah Gordon.

Tháng 10/2023, Daily Mail đưa tin ngôi sao bóng bầu dục đưa bạn gái đến nhà hàng bít tết Piropos, nhà hàng mở cửa muộn hơn thường lệ để phục vụ các ngôi sao. Cặp đôi được cho là đã đến nhà hàng bằng chiếc Rolls Royce của Travis. Họ còn dùng bữa tối tại Miracle, một quán bar nghỉ dưỡng mở cửa vào dịp lễ.

Không chỉ hẹn hò tại nhà hàng, Travis Kelce còn thể hiện tình cảm bằng nhiều món quà cho giọng ca Shake it Off. Nam cầu thủ đã tặng bạn gái 35 bó hoa trị giá 19.325 USD từ thương hiệu hoa cao cấp The Million Roses nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 của cô. Travis chi nhiều tiền vào trang sức từ loạt thương hiệu nổi tiếng như Tiffany & Co., Rolex hay Van Cleef & Arpels.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.