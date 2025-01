Han So Hee mắc lỗi

Lớp trang điểm quá dày khiến Han So Hee kém rạng rỡ, tươi tắn khi xuất hiện ở Paris Fashion Week 2025.

Tối 24/1, Han So Hee tham dự show diễn của Dior nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week Men's shows Fall/Winter 2025. Loạt ảnh và video ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên xuất hiện trong sự kiện sau đó được chia sẻ rộng rãi với lượt tương tác lớn. Han So Hee tiếp tục được khen ngợi với vóc dáng và gương mặt đẹp. Nữ diễn viên mặc khá đơn giản, khỏe khoắn với set đồ đen lệch vai kết hợp áo khoác.

Tuy nhiên, Han So Hee và ê-kíp lại mắc lỗi trang điểm. Lớp phần quá dày khiến gương mặt của Han So Hee ở những góc máy cận trông thiếu tự nhiên, thậm chí khá đơ cứng và gượng gạo. Lớp trang điểm bị nhận xét là đã “dìm” nhan sắc vốn rất sắc sảo, ấn tượng của Han So Hee.

Hình ảnh của Han So Hee trong sự kiện. Ảnh: Fannyrlphotography.

Sau khoảng một năm phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng vì công khai mối quan hệ với nam diễn viên Ryu Jun Yeol, Han So Hee đang dần trở lại với công việc.

Ngày 12/1, tờ Newsen đưa tin Han So Hee đăng bài viết dài lên blog với tiêu đề “Xin chào”. Đây là bài đăng đầu tiên của Han So Hee sau sự việc ồn ào của mẹ cô. Cuối tháng 12/2024, mẹ của Han So Hee là bà Shin nhận mức án treo trong 2 năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng. Mẹ nữ diễn viên vướng những cáo buộc liên quan đến việc thành lập địa điểm đánh bạc.

Trong bài đăng, Han So Hee chia sẻ bức ảnh chụp những chậu hoa cùng lời nhắn: "Năm nay trôi qua nhanh quá. Lần này tôi đột nhiên mua 6 chậu hoa. Tôi không biết tại sao. Tôi nghĩ có lẽ nếu mình mang chút sức sống vào ngôi nhà, chúng tôi sẽ cùng nhau phát triển”.

“Tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân, về quan điểm hạn hẹp, những sai lầm và cảm giác tội lỗi đi kèm. Tôi đã cố gắng vượt qua những cảm xúc này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi trân trọng những người thỉnh thoảng ghé thăm blog của tôi. Việc hỏi thăm nhau và tìm thấy giá trị trong những ngày không có gì xảy ra đã trở nên quý giá đối với tôi. Tôi hy vọng chúng ta đều được an toàn, cảm thấy bớt lạnh lẽo và tổn thương hơn một chút, chôn vùi những cảm xúc rối bời của mùa đông để nở hoa vào mùa xuân sắp tới”, cô tiếp tục.