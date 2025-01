Rosé gây lo lắng

Theo truyền thông Hàn Quốc, Rosé khiến người hâm mộ lo lắng sau màn trình diễn tại buổi hòa nhạc từ thiện Gala des Pièces Jaunes 2025 ở Paris, Pháp. Khi Rosé thể hiện ca khúc Stay a little longer, khán giả cho rằng có nhiều đoạn cô hát lệch tông so với ban nhạc.

Khoảnh khắc trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi một số người cho rằng cô gặp vấn đề về sức khỏe và chưa thể hồi phục. Số khác cho rằng lịch trình quảng bá album mới bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian tập luyện và chuẩn bị cho các buổi biểu diễn.

"Tôi cảm thấy buồn khi xem những màn trình diễn này, bởi vì trước đây cô ấy trình diễn rất tốt", "Có vẻ Rosé không được khỏe, cô ấy nên tập trung vào sức khỏe của mình trước", "Cô ấy hết thời gian luyện tập rồi sao?", khán giả tranh luận về giọng hát của Rosé.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng giọng ca sinh năm 1997 gặp vấn đề về kỹ thuật: "Tôi không nghĩ là do cô ấy bị bệnh. Chất lượng âm thanh không tốt. Tôi nghĩ có lẽ là do tai nghe của cô ấy có vấn đề".

Mới đây, Rosé phủ nhận hẹn hò Jaden Smith khi tham gia game kiểm tra phát hiện nói dối của tạp chí Vanity Fair.

"Không, nó không viết về Jaden. Anh ấy là người bạn tốt. Chào Jaden, nhớ cậu rất nhiều". Người phỏng vấn tiếp tục hỏi: "Vậy bạn có từng hẹn hò với Jaden?". Rosé đáp: "Không". Câu trả lời của Rosé vượt qua bài kiểm tra, điều này chứng tỏ cô nói thật.

Tuy nhiên, Rosé đang vướng tin đồn hẹn hò diễn viên kiêm người mẫu Mỹ Evan Mock. Vài ngày trước, một người họ hàng của Mock chia sẻ bức ảnh gia đình đón năm mới tại Hawaii, trong đó Rosé xuất hiện bên cạnh nam nghệ sĩ. Tuy bức ảnh nhanh chóng bị xóa nhưng đã làm dấy lên suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.