Song Hye Kyo rơi vào thế khó

Là “nữ hoàng màn ảnh nhỏ”, nhưng Song Hye Kyo chưa có nhiều dấu ấn ở mảng điện ảnh. Trở lại sau 1 thập kỷ vắng bóng màn bạc, tác phẩm mới của cô đang đối diện làn sóng tẩy chay.

Nhắc về Song Hye Kyo, biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook từng nhận xét: “Cô ấy là một biểu tượng của sự nữ tính và sức hút tự nhiên mà màn ảnh nhỏ Hàn Quốc may mắn được sở hữu”. Trong khi, Lee Eung Bok - cha đẻ Hậu duệ Mặt Trời - khẳng định minh tinh họ Song “chẳng cần phải diễn quá nhiều”, bởi chính biểu cảm tinh tế và ánh mắt của cô đã đủ để truyền tải cảm xúc tới người xem một cách mạnh mẽ.

Sinh năm 1981 tại Daegu, xứ kim chi, Song Hye Kyo lần đầu đặt chân vào ngành giải trí khi mới 14, 15 tuổi. Thời điểm đó, ít ai ngờ cô gái với gương mặt non nớt vừa giành chiến thắng cuộc thi Sunkyung Smart Model sau này lại từng bước trở thành biểu tượng trên màn ảnh nhỏ. Suốt gần 3 thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn, cái tên Song Hye Kyo trở nên thân thuộc với hàng triệu khán giả truyền hình.

Biểu tượng màn ảnh nhỏ

Song Hye Kyo khởi động sự nghiệp từ giữa thập niên 1990, nhưng phải đến Trái tim mùa thu (2000), cô mới thực sự đặt chân vào hàng ngũ ngôi sao. Nhân vật Eun Suh trong phim khi ấy đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả Hàn Quốc lẫn khắp châu Á. Cũng nhờ vai diễn này, Song Hye Kyo được công chúng đặt cho biệt danh “nữ hoàng phim bi” và mở ra thời kỳ hoàng kim của làn sóng Hallyu.

Chỉ 4 năm sau, vinh quang tiếp tục gọi tên mỹ nhân sinh năm 1981 khi cô một lần nữa gây sốt với Ngôi nhà hạnh phúc, tác phẩm rom-com kinh điển của truyền hình Hàn Quốc. Hóa thân cô nàng ngây thơ, đáng yêu Han Ji Eun, nữ diễn viên tạo thiện cảm với vẻ đẹp thanh khiết cùng diễn xuất tự nhiên, lém lỉnh pha chút duyên dáng. Thành công của Ngôi nhà hạnh phúc giúp Song Hye Kyo mang về giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards, đồng thời củng cố vị trí tại ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi.

Với gương mặt đầy sức hút, cùng diễn xuất được đánh giá ổn, không ngạc nhiên Song Hye Kyo lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn có tiếng, liên tục nhận được lời mời đóng phim và quảng cáo. Đỉnh cao sự nghiệp của cô phải kể đến vai chính trong bom tấn Hậu duệ Mặt Trời (2016). Với vai bác sĩ Kang Mo Yeon, nữ diễn viên sinh năm 1981 lột tả chân thực hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, thông minh nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Song Hye Kyo cùng bạn diễn Song Joong Ki thời điểm đó được ví như “cặp đôi vàng” trên màn ảnh Hàn. Trong khi Hậu duệ Mặt Trời cũng trở thành hiện tượng toàn cầu, giúp tên tuổi người đẹp vượt xa khỏi biên giới châu Á.

Tên tuổi Song Hye Kyo vang danh toàn cầu sau Hậu duệ Mặt Trời.

Song khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp, Song Hye Kyo lại đứng trước thách thức vượt qua “cái bóng” của chính mình. Nhiều vai diễn truyền hình sau đó của người đẹp dù kiếm bộn tiền vẫn không được đánh giá cao. Khán giả cho rằng cô liên tục lặp lại những kiểu vai quen thuộc từng làm nên tên tuổi. Do đó, nữ diễn viên rơi vào quãng thời gian bị chê bai vì thiếu sự mạo hiểm, đổi mới.

Đơn cử, nhân vật nữ chính Ha Yeong Eun trong Now, We are breaking up mang về cho Song Hye Kyo khoản cát-xê khổng lồ 200 triệu won/tập. Thế nhưng, giới phê bình nhận xét nữ diễn viên thiếu sự đột phá trong việc chọn kịch bản. Trong khi, một bộ phận không nhỏ người xem cũng quay lưng vì cho rằng người đẹp “một màu”, đang cố giữ bản thân trong vùng an toàn.

Now, We are breaking up trở thành cái tát thức tỉnh “nữ hoàng màn ảnh nhỏ”. Không lâu sau đó, cô tái hợp biên kịch Kim Eun Sook trong The Glory - bộ phim gai góc và đen tối lấy đề tài báo thù làm trung tâm. Phải tới dự án này, Song Hye Kyo mới gây ngỡ ngàng khi hóa thân Dong Eun, vai diễn mang hơi hướm phản anh hùng với tính cách cùng hành trình tâm lý phức tạp.

Hàng loạt diễn biến cảm xúc, từ lo sợ, đau khổ, tuyệt vọng cho tới căm phẫn lẫn hành trình trả thù thông minh khiến cái mác “ngọc nữ phim tình cảm” của minh tinh họ Song hoàn toàn được gỡ bỏ. Truyền thông Hàn Quốc khi đó nhận xét phim chính là minh chứng cho vị thế không thể xoay chuyển của nữ diễn viên ở lĩnh vực truyền hình.

Loay hoay ở địa hạt điện ảnh

Tỏa sáng rực rỡ ở màn ảnh nhỏ, nghịch lý xảy ra với Song Hye Kyo khi tới nay, cô vẫn chưa có những bước tiến đáng kể tại địa hạt nghệ thuật thứ 7.

Song Hye Kyo vẫn loay hoay ở mảng điện ảnh.

Lần đầu chạm ngõ màn bạc năm 2005, Song Hye Kyo với dự án My Girl and I không thu hút được nhiều sự quan tâm như kỳ vọng. Tới 2008, mỹ nhân tiếp tục mạo hiểm tấn công thị trường Hollywood khi góp mặt trong Make Yourself at Home. Những năm sau đó, tham vọng chinh phục thị trường quốc tế của cô còn thể hiện qua các dự án khác như The Crossing, The Grandmaster hay The Queens (do Trung Quốc sản xuất).

Nếu đã quen gắn bó với hình tượng an toàn, có phần “một màu” ở mảng truyền hình, thì với điện ảnh, mỹ nhân họ Song lại chứng minh không ít nỗ lực biến hóa. Rũ bỏ hình tượng đằm thắm, dịu dàng, Song Hye Kyo gây sốc với hàng loạt cảnh táo bạo. Điển hình như với Make Yourself at Home, đứa con tinh thần của đạo diễn Soopum Sohn, nữ diễn viên liều lĩnh khi thực hiện ghi hình nhiều cảnh 18+, trong đó có cả cảnh ôm ấp thân mật với bạn diễn đồng giới...

Bất chấp nỗ lực làm mới bản thân, hầu hết phim điện ảnh của Song Hye Kyo đều không được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị gán cho biệt danh không mấy dễ nghe là "thuốc độc phòng vé", bởi nhiều dự án có doanh thu bết bát, thảm hại. My Brilliant Life (2014) là tác phẩm có thành tích khả quan nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Song Hye Kyo, thu 12,3 tỉ won. Song, đây vẫn là một con số rất khiêm tốn với một ngôi sao có vị thế hàng đầu tại làng giải trí Hàn Quốc.

Đặt lên bàn cân cùng các đồng nghiệp như Jun Ji Hyun, Son Ye Jin hay Kim Hye Soo - những cái tên tỏa sáng cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình, Song Hye Kyo dường như vẫn loay hoay để tìm kiếm một vị thế xứng đáng trên màn ảnh rộng.

Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim mới.

Gần nhất, The Black Nuns của Song Hye Kyo ấn định lịch khởi chiếu từ 24/1/2025. Tác phẩm là hậu truyện của The Priests (2015), xoay quanh cuộc đấu tranh đầy căng thẳng để cứu một cậu bé bị ám bởi thế lực quỷ dữ. Phần tiền truyện từng gây sốt, thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem khiến khán giả lẫn giới quan sát đặt nhiều kỳ vọng ở màn tái xuất của nữ diễn viên sau 1 thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng.

Vào vai nữ tu, nhân vật của minh tinh sinh năm 1981 được cho là phá vỡ hình mẫu truyền thống, với những hành động, ngôn từ thô lỗ. Mỹ nhân họ Song cũng tiết lộ phải tập hút thuốc lá trong 6 tháng để hóa thân vai diễn.

Nhưng thực tế, trên các nền tảng mạng xã hội, The Black Nuns lại đang nhận về hàng loạt phản hồi trái chiều sau buổi chiếu sớm. Kịch bản phim bị đánh giá tẻ nhạt, lại lộn xộn, thiếu mạch lạc. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng tác phẩm là “thảm họa” vì nội dung vừa kém hấp dẫn, lại thiếu chiều sâu. Trong khi, một bộ phận người xem tỏ ra khó chịu với lời thoại dung tục, hay những cụm từ nhạy cảm được sử dụng trong phim được cho là hạ thấp phụ nữ.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định phim mới của Song Hye Kyo giàu tiềm năng khi sở hữu lượng vé đặt trước cao ấn tượng. Tuy nhiên, với những phản hồi trái chiều về chất lượng, The Black Nuns có thể phải đối diện với nguy cơ bị tẩy chay, trở thành thất bại phòng vé tiếp theo của Song Hye Kyo.