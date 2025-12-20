Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt mìn trên ranh giới quân sự liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/12 cho rằng CHDCND Triều Tiên tiếp tục có những động thái cho thấy sự thiếu hợp tác, bất chấp việc nước này liên tục phát đi những thông điệp mong muốn cải thiện quan hệ.

Hình ảnh quân đội Triều Tiên chôn mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triền. Ảnh: The Dong-A Ilbo.

Tờ The Dong-A Ilbo – một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12, dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc.

Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực lượng bảo vệ biên giới của Hàn Quốc phải dùng loa phóng thanh để cảnh báo và sau đó phải nổ súng cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Biên phòng Hàn Quốc cũng tố cáo, ngoài việc vượt qua ranh giới để chôn mìn, binh sỹ Triều Tiên đã nhiều lần xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc, khiến lực lượng này cũng phải nổ súng cảnh cáo.

Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc, ngoài việc chôn mìn, Triều Tiên cũng đã tiến hành xây dựng tường rào chống tăng - thiết giáp tại 4 khu vực dọc ranh giới quân sự liên Triều.

Các bức tường này có kết cấu bằng bê tông, chiều cao từ 4-5m, độ dày 2m, mặt hướng sang phía Nam có dạng thẳng đứng, phía bên kia được gia cố thêm bằng đất. Tổng chiều dài của hệ thống tường rào này lên tới khoảng 10km.

Mặc dù, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng chính thức về vấn đề này, nhưng giới quan sát nhận định, những động thái này cùng những phát ngôn gần đây của Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên là những bằng chứng khẳng định lại quan điểm của Bình Nhưỡng về việc hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng biệt. Theo đó, tình hình quan hệ Hàn - Triều và Bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.