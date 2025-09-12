Hàn Quốc lật ngược bản án 61 năm trước

Sau 61 năm mang thân phận tội phạm, bà Choi Mal Ja cuối cùng được minh oan khi tòa Hàn Quốc công nhận hành động tự vệ chống lại kẻ tấn công tình dục năm 1964.

Bà Choi Mal Ja, ở giữa, ăn mừng cùng những người ủng hộ sau phán quyết. Ảnh: Yonhap.

Sau hơn 6 thập kỷ mang án, bà Choi Mal Ja - người từng bị kết tội vì cắn đứt một phần lưỡi của kẻ tấn công tình dục - vừa được tòa án Hàn Quốc tuyên trắng án. Quyết định lịch sử này đến sau khi bà kháng cáo, được truyền cảm hứng từ phong trào #MeToo.

Năm 1964, khi mới 19 tuổi, Choi bị một người đàn ông 21 tuổi khống chế tại thị trấn Gimhae (miền Nam Hàn Quốc). Theo hồ sơ tòa án, hắn ghì bà xuống đất, liên tục nhét lưỡi vào miệng và thậm chí còn bịt mũi để bà không thở được. Trong nỗ lực thoát thân, Choi đã cắn đứt khoảng 1,5 cm lưỡi của kẻ tấn công.

Tuy nhiên, vụ việc trở thành một trong những phán quyết gây tranh cãi nhất lịch sử tư pháp Hàn Quốc về bạo lực tình dục. Kẻ tấn công chỉ bị xử 6 tháng tù treo trong 2 năm với tội danh “xâm nhập và đe dọa”, không phải hiếp dâm bất thành. Trái lại, Choi bị kết tội gây thương tích nghiêm trọng và lãnh án 10 tháng tù treo trong 2 năm.

Sau 61 năm, tòa án quận Busan hôm 10/9 đã lật lại bản án, tuyên bố hành động của Choi là “tự vệ chính đáng” theo luật Hàn Quốc.

“Hành động của bà được xem là nỗ lực thoát khỏi sự xâm hại bất công đối với thân thể và quyền tự quyết tình dục của mình”, tòa nhấn mạnh trong phán quyết.

Phán quyết mới đã xóa bỏ bản án năm 1965 - khi tòa từng cho rằng hành động của bà “vượt quá giới hạn hợp lý của tự vệ hợp pháp”.

Trong giây phút được minh oan, Choi mỉm cười, đón nhận hoa từ những người ủng hộ. Bên ngoài tòa, các nhà hoạt động nữ quyền giơ cao biểu ngữ với dòng chữ: “Choi Mal Ja đã làm được!”.

Tại cuộc họp báo sau đó, bà xúc động chia sẻ: “61 năm trước, trong một tình cảnh chẳng thể hiểu nổi, nạn nhân lại bị biến thành tội phạm. Số phận tôi đã gắn với thân phận của một kẻ có tội. Tôi muốn trở thành niềm hy vọng cho những nạn nhân khác từng trải qua điều tương tự”.

Phong trào #MeToo bùng nổ tại Hàn Quốc từ năm 2017 đã thúc đẩy bà Choi theo đuổi công lý. Trong những năm qua, các cuộc biểu tình vì quyền phụ nữ đã mang lại nhiều thay đổi, từ quyền tiếp cận phá thai đến việc siết chặt trừng phạt các tội phạm “camera gián điệp”.

Năm 2020, Choi nộp đơn xin tái thẩm nhưng bị tòa cấp dưới bác bỏ. Sau nhiều năm vận động, Tòa án Tối cao Hàn Quốc cuối cùng đã chấp thuận mở lại vụ án vào năm 2024. Tại phiên xét xử đầu tiên, phía công tố đã chính thức xin lỗi và đề nghị hủy bỏ bản án cũ.

Luật sư của Choi cho biết họ sẽ tiếp tục yêu cầu nhà nước bồi thường vì những thiệt hại mà bà phải gánh chịu suốt 61 năm qua.