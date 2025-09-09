Hàn Quốc luyện thi cho trẻ mẫu giáo

Nhiều người cho rằng bài kiểm tra đầu vào phân loại trình độ đang gây áp lực khổng lồ cho trẻ em mẫu giáo, tạo điều kiện cho phụ huynh thúc ép con học để trúng tuyển các cơ sở dạy tiếng Anh nổi tiếng.

Biển báo một trường mẫu giáo tiếng Anh ở quận Gangnam tại thủ đô Seoul hồi tháng 3. Ảnh: Yonhap News.

Tại Hàn Quốc, thuật ngữ “gosi” từng chỉ dành cho các kỳ thi tuyển công chức gắt gao. Hiện tại, gosi còn ám chỉ chương trình học cường độ cao cho trẻ em từ 4-7 tuổi. Sự thay đổi này đã phản ánh quá trình phát triển giáo dục tư nhân như vũ bão tại Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.

Để giải quyết lo ngại xoay quanh nỗi ám ảnh giáo dục tư nhân cho trẻ nhỏ, Bộ Giáo dục Hàn Quốc gần đây khảo sát toàn quốc các trường giảng dạy tiếng Anh.

Khảo sát phát hiện trên toàn quốc chỉ có 23/728 trường luyện tiếng Anh tổ chức các bài kiểm tra trước khi nhập học. Ngoài ra, báo cáo cho biết 20 cơ sở tổ chức các bài kiểm tra phân lớp theo năng lực.

Tuy nhiên, kết quả đang khiến dư luận hoài nghi. Những người chỉ trích khẳng định con số này quá thấp, vì hầu hết cơ sở nổi tiếng đều có bài kiểm tra trình độ. Họ cũng cho rằng khảo sát đã loại trừ các trường kiểm tra học sinh trong quá trình giảng dạy.

Trong thanh tra năm 2023, 144/847 trường luyện tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo có chương trình học ít nhất nửa ngày, với khoảng 17% kiểm tra trình độ trước khi nhập học.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh ở Daechi-dong và Mok-dong - khu vực được coi là trung tâm của giáo dục tư nhân tại Seoul - cho biết hầu hết "trường mẫu giáo tiếng Anh" yêu cầu bài kiểm tra trình độ. Một học viện tiếng Anh có chi nhánh tại 13 khu vực được cho là đang nhận đặt lịch tư vấn và tổ chức kiểm tra cho trẻ em 5-7 tuổi cho đến tháng 10.

Nhiều người lo ngại vì bài kiểm tra trình độ được coi là nguyên nhân chính cho hiện tượng “gosi ở trẻ 4-7 tuổi”, khi các ông bố bà mẹ gây áp lực buộc trẻ mẫu giáo học chuyên sâu để vào được các cơ sở luyện thi tiếng Anh hàng đầu.

Vấn đề leo thang vượt ra ngoài phạm vi giáo dục tư nhân quá mức, thậm chí còn gây tranh cãi về nguy cơ lạm dụng trẻ em.

Bộ Giáo dục khuyến nghị các cơ sở tiếng Anh thay thế bài kiểm tra trình độ bằng hình thức tư vấn hoặc tuyển sinh dựa trên xổ số, song sẽ sớm thúc đẩy hành động lập pháp.

Trước đó, chính trị Kang Kyung-sook đã đệ trình một dự luật sửa đổi liên quan tới “các trường mẫu giáo tiếng Anh”. Dự luật này sẽ cấm các chương trình giảng dạy gắn liền với kỳ thi tuyển sinh, bài kiểm tra, chương trình học bổ trợ hoặc quốc tế hóa trẻ em dưới 36 tháng tuổi, và giới hạn thời lượng giảng dạy cho trẻ trên 36 tháng tuổi không quá 40 phút/ngày.

Nếu được ban hành, dự luật này sẽ đóng cửa các học viện tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, vốn thúc đẩy cơn sốt giáo dục trẻ mới biết đi ở Hàn Quốc.