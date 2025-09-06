GenZ Hàn Quốc nhung nhớ tai nghe có dây

Từng bị coi là lỗi thời sau sự trỗi dậy của tai nghe không dây, tai nghe có dây đang được nhiều người trẻ Hàn Quốc săn lùng như một món phụ kiện thời trang sành điệu.

Thành viên Jennie của Blackpink đăng tải bức ảnh đeo tai nghe có dây hôm 20/8. Ảnh: Instagram/@jennierubyjane.

Hôm 25/8, các quan chức Hàn Quốc cho biết sự phổ biến của tai nghe có dây bắt đầu suy yếu vào năm 2016 khi Apple cho ra mắt AirPods. Động thái này đã châm ngòi cho cuộc đua sản xuất tai nghe không dây từ các đối thủ cạnh tranh của Apple như Samsung hay LG. Việc các nhà sản xuất điện thoại thông minh loại bỏ giắc cắm 3,5 mm được coi là dấu chấm hết mang tính biểu tượng cho tai nghe có dây.

Tuy nhiên, Korea Times nhận định xu hướng này đang thay đổi. Thành viên Jennie của nhóm nhạc Blackpink đã thu hút sự chú ý sau khi đăng bức ảnh đeo tai nghe có dây lên mạng xã hội hôm 20/8. Trước đó, cô cũng xuất hiện tại sân bay Incheon với tai nghe có dây.

Một thành viên khác của nhóm là Rosé cũng tiết lộ sở thích tương tự trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue. Cô rút một cặp tai nghe có dây từ túi xách ra và nói mình thích “phong cách có dây cổ điển”.

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác như diễn viên Han So-hee, Moon Ga-young và ca sĩ Lee Hyori cũng thường xuyên xuất hiện ở nơi công cộng với tai nghe có dây đeo.

Các thương hiệu cao cấp đang nắm bắt xu hướng này. Năm 2024, hãng thời trang Chanel đã giới thiệu Premiere Sound Watch, một sản phẩm kết hợp giữa đồng hồ, vòng cổ và tai nghe. Mặc dù có mức giá cao ngất ngưởng 20,3 triệu won ( 15.000 USD ), sản phẩm này được ca ngợi là biểu tượng giao thoa giữa công nghệ và thời trang, đồng thời nâng tầm tai nghe có dây lên thành phụ kiện xa xỉ.

Sản phẩm Premiere Sound của Chanel kết hợp đồng hồ, vòng cổ và tai nghe có dây. Ảnh: Chanel.

Giới quan sát cho rằng tai nghe có dây hồi sinh do sự thay đổi về thị hiếu và bản sắc giữa các thế hệ.

"GenZ và Gen Alpha tái hiện những sản phẩm biểu tượng của quá khứ qua lăng kính new retro như một hình thức thể hiện bản thân", một chuyên gia văn hóa nhận định. "Tai nghe có dây giống vòng cổ hoặc tạo điểm nhấn. Nếu tai nghe không dây đại diện cho sự tiến bộ công nghệ, tai nghe có dây là biểu tượng cho 'sự bất tiện có chủ đích’ và ‘sự lãng mạn trong thế giới analog’”.

Những người khác chỉ ra nghịch lý khi công nghệ cũ lại trở nên hấp dẫn trong thời đại kỹ thuật số. Tai nghe có dây không cần sạc và truyền âm thanh ổn định, khiến một số người nhận thấy đây là "công nghệ hoàn hảo hơn" so với tai nghe không dây.

"Tai nghe có dây trở thành món đồ hợp mốt, thỏa mãn cả tính hữu dụng lẫn cá tính", một chuyên gia khác nói.