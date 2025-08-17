Mốt cầu hôn xa xỉ nở rộ tại Hàn Quốc

Theo một nghiên cứu mới, thế hệ MZ ở Hàn Quốc (sinh từ năm 1980 đến 2010, gộp cả thế hệ Millennials và GenZ) đang thịnh hành trào lưu cầu hôn tại các khách sạn sang trọng với những món quà đính ước xa xỉ.

Trào lưu cầu hôn với những món quà đính ước xa xỉ đang trỏ thành trào lưu với thế hệ MZ ở Hàn Quốc. Ảnh: kedglobal.com

Phóng viên TTXVN tại Seoul trích dẫn nghiên cứu do Phó Giáo sư Yang Su Jin thuộc Khoa Công nghiệp tiêu dùng, Đại học Nữ sinh Sungshin dẫn đầu, có tựa đề "Nghiên cứu về ý nghĩa của sự xa xỉ trong Văn hóa cầu hôn của thế hệ Millennials".

Nghiên cứu cho thấy khách sạn 5 sao và túi xách hàng hiệu đã trở thành xu hướng chủ đạo trong văn hóa cầu hôn của thế hệ trẻ Xứ sở Kim chi.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích nhiều bài đăng trên Instagram, gắn từ khóa "cầu hôn" trong năm 2024, trong đó khách sạn là địa điểm cầu hôn phổ biến nhất chiếm đến 42%.

Trong số 19 thương hiệu khách sạn được ghi nhận, 17 thương hiệu được xếp hạng 5 sao, với khách sạn 5 sao nổi tiếng Signiel (ở Jamsil, Seoul), Thuộc tập đoàn Lotte Hotels & Resorts, là địa chỉ cầu hôn phổ biến nhất.

Nghiên cứu cho biết các bài đăng liên quan thường nhấn mạnh số tầng nơi diễn ra lời cầu hôn - như tầng 99 hay tầng 93 - như một cách tạo dấu ấn xa xỉ.

Ngoài khách sạn, các lời cầu hôn gắn với xe hơi thường đi kèm thương hiệu xe cao cấp châu Âu như BMW và Mercedes-Benz.

Trong khi đó, túi xách hàng hiệu là món quà cầu hôn phổ biến nhất, với 50% các bài đăng liên quan sản phẩm từ thương hiệu Chanel của Pháp.

Những chiếc túi từ Chanel đã liên tục tăng giá trong những năm gần đây, trong đó mẫu cổ điển Chanel Classic Flap đã tăng khoảng 345% trong 15 năm qua, lên hơn 12.000 USD (2024–2025).

Ở nhóm quà tặng khác, món quà phổ biến nhất là vòng cổ từ thương hiệu trang sức cao cấp Van Cleef & Arpels của Pháp, với giá khởi điểm khoảng 2.000 USD /sản phẩm.

Theo nghiên cứu, điều này phần nào cho thấy trong một bộ phận thế hệ MZ, lời cầu hôn đang được gắn liền với sự xa hoa, coi đó như một yếu tố thể hiện giá trị trong hôn nhân.

Sự gia tăng các lời cầu hôn xa xỉ được phản ánh qua khoản chi tiêu cho cưới hỏi ngày càng lớn.

Theo "Báo cáo người tiêu dùng tài chính Hàn Quốc 2025" do Viện Tài chính Hana công bố đầu năm nay, chi phí đám cưới trung bình cho các cặp đôi ở Hàn Quốc trong 3 năm qua là khoảng 200 triệu won (khoảng 145.000 USD ) trong khi những người dự định kết hôn dự kiến sẽ chi khoảng 230 triệu won, tăng khoảng 100 triệu won mỗi năm.

Gần đây, một YouTuber với 680.000 người theo dõi đã gây chú ý khi tiết lộ chi phí cho một đám cưới tại khách sạn Shilla. Theo đó, tổng chi phí cho đám cưới, bao gồm cả váy cưới và quà đáp lễ, là khoảng 300 triệu won.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng cầu hôn xa xỉ phần nào phản ánh tâm lý đề cao hình thức và địa vị xã hội trong phong tục hôn nhân hiện nay.

Nhóm nghiên cứu cũng gợi ý có thể triển khai các chương trình “giáo dục chuẩn bị kết hôn công khai” nhằm hỗ trợ thanh niên và các cặp đôi sắp cưới quản lý tài chính và xây dựng phong tục hôn nhân bền vững, đồng thời tiếp cận thận trọng với những nội dung khuyến khích tiêu dùng.