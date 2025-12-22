Hàn Quốc đưa văn phòng tổng thống trở lại Nhà Xanh

Từ tranh cãi phong thủy, lo ngại an ninh đến chi phí hàng chục triệu USD, việc đưa văn phòng tổng thống trở lại Nhà Xanh khép lại một chương chính trị đầy sóng gió.

Ngày 22/12, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến hoàn tất việc chuyển văn phòng làm việc về Nhà Xanh vào dịp Giáng sinh, chính thức khép lại “kỷ nguyên Yongsan” - giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy tranh cãi dưới thời cựu tổng thống Yoon Suk-yeol.

Đây là bước đi mang tính biểu tượng, đảo ngược quyết định chưa từng có tiền lệ của người tiền nhiệm, đồng thời mở lại trụ sở truyền thống gắn liền với quyền lực tổng thống suốt nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, dinh thự tổng thống sẽ chưa được sử dụng ngay. Một số khu vực trong Nhà Xanh đang được kiểm tra do hư hại phát sinh trong nhiệm kỳ trước, và các biện pháp xử lý sẽ được công bố sau, Reuters cho biết.

Ông Yoon Suk-yeol là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc rời Nhà Xanh. Ngay sau khi nhậm chức năm 2022, ông chuyển toàn bộ bộ máy tổng thống tới khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, cách Nhà Xanh khoảng 7 km.

Ông Yoon từng tuyên bố sẽ “không bước chân vào Nhà Xanh dù chỉ một đêm”, cho rằng nơi này mang dáng dấp “cung điện”, tượng trưng cho mô hình “tổng thống đế vương”. Lập luận “không gian định hình ý thức” của ông nhanh chóng gây tranh cãi trong dư luận.

Quyết định này kéo theo phản ứng dây chuyền: Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và nhiều đơn vị quân sự phải di dời gấp, tiêu tốn hàng chục triệu USD ngân sách. Riêng chi phí chuyển văn phòng tổng thống được ước tính khoảng 40 triệu USD .

Không chỉ tốn kém, việc chuyển về Yongsan còn làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh. Trong khi Nhà Xanh được bao bọc bởi địa hình núi non, khu Yongsan nằm trên vùng đất bằng phẳng và từng gắn với hoạt động tình báo quân sự của Mỹ.

Các công nhân đang di chuyển đồ đạc tại Văn phòng Tổng thống để chuẩn bị chuyển đến Nhà xanh vào ngày 22/12. Ảnh: Reuters.

Tháng 1/2023, một máy bay không người lái đã xâm nhập vùng cấm bay quanh văn phòng tổng thống ở Yongsan, buộc quân đội Hàn Quốc phải triển khai chiến đấu cơ và trực thăng. Vài tháng sau, tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Washington từng nghe lén các cuộc trao đổi nội bộ của quan chức cấp cao Seoul, càng khoét sâu chỉ trích.

Quyết định của ông Yoon còn bị bao phủ bởi những đồn đoán về mê tín và phong thủy.

“Di dời văn phòng tổng thống vì mê tín là điều khó chấp nhận trong một xã hội hiện đại”, giáo sư Ha Sang-bok, Đại học Quốc gia Mokpo, nhận định.

Sau khi ông Yoon rời đi, Nhà Xanh được mở cửa cho công chúng. Đến giữa năm 2025, hơn 8 triệu người đã tới tham quan khu phức hợp nằm trước núi Bugaksan, nổi bật với mái ngói xanh - nguồn gốc tên gọi Cheong Wa Dae.

Giới phê bình ước tính việc di dời hai lần - từ Nhà Xanh sang Yongsan rồi quay trở lại - khiến ngân sách nhà nước thiệt hại khoảng 130 tỷ won ( 88,5 triệu USD ).

Trong bối cảnh ông Yoon Suk-yeol và phu nhân đang bị giam giữ với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, quyết định đưa văn phòng tổng thống trở lại Nhà Xanh của ông Lee Jae-myung được xem là nỗ lực khôi phục tính ổn định, biểu tượng quyền lực và trật tự chính trị.